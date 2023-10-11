"Кайтселийт" создает специальную дружину для защиты границы с Россией

- Целью новой дружины является поддержка охраны границы Эстонии как в кризисной ситуации, так и, при необходимости, в другое время, путем подготовки людей к различным задачам по охране границы. Здесь важно слаженное сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны, - говорит подполковник Яанус Айнсалу, командующий Северо-Восточным оборонным округом "Кайтселийта". - Пока наш восточный сосед Россия и ее партнер Беларусь продолжают свою агрессивную деятельность, в том числе в приграничных районах стран Балтии, мы должны быть готовы отреагировать в любой момент, чтобы защитить свою землю и границу государства.