"Кайтселийт" создает специальную дружину для защиты границы с Россией

Северо-Восточный оборонный округ создает пограничную дружину "Кайтселийта". В новое экстерриториальное подразделение приглашают всех желающих.
Новое экстерриториальное, то есть на базе регионального военного округа создаваемое структурное подразделение, станет новой пограничной дружиной "Кайтселийта".
- Целью новой дружины является поддержка охраны границы Эстонии как в кризисной ситуации, так и, при необходимости, в другое время, путем подготовки людей к различным задачам по охране границы. Здесь важно слаженное сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны, - говорит подполковник Яанус Айнсалу, командующий Северо-Восточным оборонным округом "Кайтселийта". - Пока наш восточный сосед Россия и ее партнер Беларусь продолжают свою агрессивную деятельность, в том числе в приграничных районах стран Балтии, мы должны быть готовы отреагировать в любой момент, чтобы защитить свою землю и границу государства.
В дружину приглашаются бывшие пограничники и вообще все заинтересованные лица. Зарегистрировать свое участие предлагается до 17 октября (тел. 717 9557, э-почта: kadriina.kruuts@kaitseliit.ee). Вечером 19 октября в штабе Алутагузеской дружины в Йыхви пройдет учредительное собрание пограничной дружины.