В Нарве от ветра пострадали двести деревьев и три автобусные остановки

Сильнее всего пострадал район Старого города, дорога на Нарва-Йыэсуу и разные велопешеходные дороги, где упавшие деревья приходилось распиливать, чтобы организовывать проход людей.

В других районах Нарвы на дорогах, обочинах и тротуарах основной проблемой были упавшие ветки и листья. Больше всего их оказалось на улицах Тулевику, Койдула, Калда и Йоала. Но в целом по всему городу потребовалась оперативная уборка.

К среде подсчитали, что в Нарве пострадало около 200 деревьев - и это еще не считая территории кладбища.

Уличное освещение в большей степени пострадало опять же в Старом городе, где падавшие деревья задевали воздушные линии электропередачи. Обрывы также произошли на улицах Йоала, Солдина, Креэнхольми, в Шахматном парке и в Эккекюла. На велодорожке рядом с дорогой в сторону Нарва-Йыэсуу при падении дерева пострадал столб уличного освещения, а в Темном саду - декоративный светильник.

Были в Нарве и проблемы с включением уличного освещения.

От ветра пострадали павильоны на трех автобусных остановках. Больше всего досталось от ветра остановке "Сенди", где павильон не только повредился, но и упал, так что теперь требуется повторный монтаж.

Дюжина дорожных знаков в Нарве после шторма подлежат частичному ремонту или замене.

По данным Нарвского департамента городского хозяйства, детские площадки во время шторма не пострадали.