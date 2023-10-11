В Нарве от ветра пострадали двести деревьев и три автобусные остановки

Нарвский департамент городского хозяйства подсчитал объекты, поврежденные штормовым ветром в минувшие выходные, а прежде всего в субботу, 7 октября.
Сильнее всего пострадал район Старого города, дорога на Нарва-Йыэсуу и разные велопешеходные дороги, где упавшие деревья приходилось распиливать, чтобы организовывать проход людей.
В других районах Нарвы на дорогах, обочинах и тротуарах основной проблемой были упавшие ветки и листья. Больше всего их оказалось на улицах Тулевику, Койдула, Калда и Йоала. Но в целом по всему городу потребовалась оперативная уборка.
К среде подсчитали, что в Нарве пострадало около 200 деревьев - и это еще не считая территории кладбища.
Уличное освещение в большей степени пострадало опять же в Старом городе, где падавшие деревья задевали воздушные линии электропередачи. Обрывы также произошли на улицах Йоала, Солдина, Креэнхольми, в Шахматном парке и в Эккекюла. На велодорожке рядом с дорогой в сторону Нарва-Йыэсуу при падении дерева пострадал столб уличного освещения, а в Темном саду - декоративный светильник.
Были в Нарве и проблемы с включением уличного освещения.
От ветра пострадали павильоны на трех автобусных остановках. Больше всего досталось от ветра остановке "Сенди", где павильон не только повредился, но и упал, так что теперь требуется повторный монтаж.
Дюжина дорожных знаков в Нарве после шторма подлежат частичному ремонту или замене.
По данным Нарвского департамента городского хозяйства, детские площадки во время шторма не пострадали.
- По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снова будет дуть сильный ветер и пройдут проливные дожди. Во время шторма просим всех держаться подальше от опасных деревьев и оборванных линий электропередачи, поскольку они опасны для жизни.