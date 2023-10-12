В Эстонии повышается компенсация за лечение зубов

Размер стоматологического пособия увеличится также для уязвимых слоев населения, таких как беременные женщины, матери детей в возрасте до одного года, пенсионеры по старости, люди с пониженной трудоспособностью, зарегистрированные безработные и получатели материальной помощи. В настоящее время они получают стоматологическое пособие в размере 85 евро в год, при этом собственный составляет 15%. Согласно поправке, с 1 января 2024 года размер стоматологического пособия для этих лиц будет увеличен до 105 евро в год.

Кроме того, как пишет портал "Здоровье", правительство решило с 2025 года предоставлять пожилым людям и людям с пониженной трудоспособностью, нуждающимся в зубных протезах, трехлетнюю компенсацию за протезированию в дополнение к пособию за лечение зубов.

Компенсацию за протезирование ежегодно получают около 37 тысяч человек. Например, в случае полного протезирования человек может не нуждаться в лечении зубов, и тогда он может использовать дополнительные 315 евро на протезы (всего 575 евро) поверх выплачиваемых 260 евро в течение трех лет, что по ценам стоматологии покрывает почти половину стоимости новых полных протезов.