Маргарита Остроумова оставила свой след в искусстве и душах людей

Директор Йыхвиской художественной школы Мати Раутсо рассказал, что Маргарита Остроумова (1940 г. р.) проработала в Йыхвиской художественной школе 44 года, придя сюда учителем рисования в 1971 году. Пятнадцать лет (1987-2002) была ее директором.

- Ее высоко ценили в коллективе и ученики, и учителя, - подчеркнул Мати Раутсо. - Многие ее ученики стали известными художниками, а некоторые и преподавателями. Возглавляя школу, Маргарита отдавала много энергии со свойственной ей силой духа для расширения учебного заведения и развития творческого потенциала. Она заложила не одну добрую традицию и не только в школе - не без ее участия было организовано более десяти международных творческих лагерей.

Передавая свои умения другим, она старалась и сама пополнять знания, используя любые возможности. Активно участвовала в общественных делах, в работе муниципальных органов власти. При этом успевала и творить - ее картины были на общих выставках, устраивала и персональные. Не раз говорила, что без кистей и карандашей не могла прожить и дня - в искусстве черпала жизненные силы и вдохновение.

Многочисленные заслуги Маргариты Остроумовой неоднократно отмечались на государственном уровне - благодарственные письма и почетные дипломы от Министерства образования, президента и пр. В 2007 году ей присвоено звание почетного гражданина Йыхви.

Светлым, добрым, позитивным человеком вспоминают ее ученики