Маргарита Остроумова оставила свой след в искусстве и душах людей

11 октября на 82-м году жизни покинула наш мир художник, учитель, почетный гражданин Йыхви Маргарита Остроумова. "Личность с большой буквы" - так говорят о ней все, кто ее знал. Потому что маленькая, хрупкая, улыбчивая, она успевала очень много - учить детей, руководить художественной школой, активно участвовать в общественной жизни города и региона. Возглавляла общество белорусской культуры "БЭЗ", была лидером "Круглого стола", депутатом волостного собрания... При всем этом всегда находила время для семьи и для творчества - писала замечательные картины.
Директор Йыхвиской художественной школы Мати Раутсо рассказал, что Маргарита Остроумова (1940 г. р.) проработала в Йыхвиской художественной школе 44 года, придя сюда учителем рисования в 1971 году. Пятнадцать лет (1987-2002) была ее директором.
- Ее высоко ценили в коллективе и ученики, и учителя, - подчеркнул Мати Раутсо. - Многие ее ученики стали известными художниками, а некоторые и преподавателями. Возглавляя школу, Маргарита отдавала много энергии со свойственной ей силой духа для расширения учебного заведения и развития творческого потенциала. Она заложила не одну добрую традицию и не только в школе - не без ее участия было организовано более десяти международных творческих лагерей.
Передавая свои умения другим, она старалась и сама пополнять знания, используя любые возможности. Активно участвовала в общественных делах, в работе муниципальных органов власти. При этом успевала и творить - ее картины были на общих выставках, устраивала и персональные. Не раз говорила, что без кистей и карандашей не могла прожить и дня - в искусстве черпала жизненные силы и вдохновение.
Многочисленные заслуги Маргариты Остроумовой неоднократно отмечались на государственном уровне - благодарственные письма и почетные дипломы от Министерства образования, президента и пр. В 2007 году ей присвоено звание почетного гражданина Йыхви.
Светлым, добрым, позитивным человеком вспоминают ее ученики
- Одаренный художник, мудрый педагог и справедливый человек, - перечисляет главные достоинства Маргариты Остроумовой художник и преподаватель искусства в Йыхвиской художественной школе Лариса Сыдур. - Знакома с ней с детства. Всегда энергичная и неунывающая, если надо - требовательная и настойчивая. Она преподавала у нас в 13-й школе черчение, потом я четыре года училась у нее в художественной школе. Низкий поклон за все добро, которое мы от нее получили. Позже, получив высшее образование, я снова вернулась к Маргарите, но уже в качестве коллеги. Не только мне, но и многим другим она помогла состояться в профессии. Она - личность с большой буквы, это удивительно, как у нее хватало сил и энергии на все, что она задумывала и воплощала.
Отзывчивость и теплота
Художник Александр Дикушенко тоже вспоминает Маргариту Остроумову исключительно отзывчивым человеком, который мог любого окружить теплотой.
- Когда после большого перерыва в педагогической деятельности я пришел работать в Ахтмескую школу искусств, она мне очень помогла - делилась опытом, находила нужные слова поддержки, всегда была готова дать совет. Если говорить о ней как о художнике - у нее рождались чудесные, солнечные картины, особенно она любила цветы. Персональная выставка ее картин проходила и в нашей школе.
Нынешний лидер общества белорусской культуры "БЭЗ" Зинаида Клыга добавляет:
- Она в самом деле была необыкновенной. Это хорошо знали мы, ее земляки, белорусы Ида-Вирумаа. Много лет, начиная с 1989 года, она руководила нашим обществом "БЭЗ", трепетно сохраняя традиции предков и стараясь познакомить с ними других эстоноземельцев - организовывали концерты, выставки, фестивали. Уход этого человека - это большая утрата не только для нас, но и для всего Ида-Вирумаа.
Ушел художник, но остался след - и в искусстве, и в душах очень многих людей.