Райт Куузе: Хорошая работа тюрем и службы уголовного надзора создает более безопасную Эстонию

Для достижения безопасного общества правонарушителей необходимо направить на законопослушный путь. Взятый когда-то курс на индивидуальный подход себя оправдал, количество заключенных сократилось. Поэтому сегодня у нас есть возможность добиться еще лучших результатов с помощью этого принципа. Однако то, какую политику наказания мы будем проводить, требует более широкого обсуждения в обществе.
Что там скрывать - содержание последнего аудиторского отчета Госконтроля, подтверждает, что до сих пор в Эстонии работа с попавшими в тюрьму нарушителями закона велась в правильном направлении. Мы рады получить подтверждение того, что недавно определенные стратегические цели и планы развития тюремной службы во многом схожи с рекомендациями Госконтроля. Но важно, чтобы мы не разрушали быстро то, чего достигли, когда многие успешные реформы и долгосрочные решения, наконец, приносят результаты,
У нас короткая память при оценке развития нашего государства, и мы склонны забывать, перед каким выбором мы стояли совсем недавно. Давайте вспомним, что еще 20 лет назад у нас было около 4800 мест в амортизированных "университетах преступности" лагерного типа. Нам приходилось часто отчитываться перед общественности, почему мы не можем поддерживать порядок в тюрьмах.
Я также хорошо помню, что, когда я начинал свою карьеру в качестве чиновника службы пробации в 1999 году, мы были очень прогрессивной службой, потому что каждый мог пользоваться компьютером. Так было не везде. В то же время, когда я впервые вошел в старую Таллиннскую тюрьму, я был, мягко говоря, шокирован тем, насколько ужасающей была русскоязычная бесконтрольная жизненная и трудовая среда, застрявшая в советской эпохе. 25 лет спустя мы ходим с высоко поднятой головой, и никому не нужно опасаться за свою жизнь в тюрьме.
Бюджет тюремной службы на этот год составляет 84 миллиона евро. Что мы за это получаем сейчас?
Мы получаем современные тюрьмы мирового уровня, о которых общественности не приходится беспокоиться изо дня в день. У нас показатели успешности на уровне, сопоставимом с развитыми странами: по показателям рецидивизма в 2020 году почти 70% правонарушителей не совершают нового преступления в течение двух лет. Работа службы уголовного надзора с более чем 3000 правонарушителями, отбывающими наказание на свободе, ведется эффективно и современно, с использованием всех возможных альтернативных наказаний, от общеполезных работ до электронного надзора.
"Бюджет тюремной службы на этот год составляет 84 миллиона евро. Что мы сейчас за это получаем?"
Райт Куузе, вице-канцлер по делам тюрем Министерства юстиции
1200 высококвалифицированных и компетентных служащих вносят вклад в поддержание нашей безопасности. Цифровое развитие измеряется месяцами, а не годами. Развитие тюремной системы - это наша история большого успеха, и я мог бы еще долго продолжать в том же духе.
Неужели это слишком большое желание - отбывать свое наказание в камере в одиночестве?
Строительство нынешних тюрем началось в начале 2000-х годов. Тартуская тюрьма изначально была рассчитана на 500 человек, но в силу обстоятельств туда пришлось поместить вдвое больше правонарушителей. Общественные дебаты по этому поводу были жаркими. Также стоит отметить, что два последних убийства в тюрьмах были совершены в 2007 и 2011 годах сокамерниками. Отсутствие возможности побыть какое-то время в одиночестве вызывает стресс и усугубляет проблемы. Мы знаем из международной практики, что наличие индивидуального пространства очень необходимо для изменения поведения.
Если говорить о расходах, то более крупные тюремные учреждения, расположенные в трех местах, принесли нам экономию. По сравнению с нашими северными соседями, выбравшими модель небольших тюрем, мы тратим на тюрьмы в разы меньше. Мы также облегчили работу полицейских и гарантируем услугу арестантского дома в вируском и тартуском регионах, во что государству больше не приходится вкладывать средства отдельно.
Было трудно оценить, когда мы достигнем нынешней цифры в 1915 человек в тюрьмах. Однако мы по-прежнему являемся страной с высоким уровнем заключенных. В странах северной Европы на 100000 жителей приходится всего 50-60 заключенных, а в Европе средний показатель составляет 104. У нас их сейчас около 150. Тюремное заключение везде дорогое, но почти 3000 евро на одного заключенного в месяц вполне оправдано с учетом общей дороговизны жизни и стандарта тюремной безопасности. Так что, по моему мнению, мы не платим неразумно высокую цену за нашу безопасность ни сейчас, ни в обозримом будущем.
Нам нечего транжирить, давление заработной платы и дороговизна жизни, а также поставленная перед нами задача миллионного сокращения в следующем году, уже диктуют наш выбор. Я надеюсь, что в дискуссии о необходимости тюрем родятся новые умные мысли.
Сейчас мы содержим тюрьмы в трех местах и постоянно адаптируемся к изменениям количества заключенных. Но если общество готово еще больше заменить так называемое классическое тюремное заключение альтернативными наказаниями (что я тоже считаю в целом разумным), имеет смысл рассмотреть возможность закрытия какой-то тюрьмы в будущем. Однако, определяя новые направления, мы должны тщательно обдумать, какую цену мы готовы заплатить за свою безопасность.