Райт Куузе: Хорошая работа тюрем и службы уголовного надзора создает более безопасную Эстонию

Что там скрывать - содержание последнего аудиторского отчета Госконтроля, подтверждает, что до сих пор в Эстонии работа с попавшими в тюрьму нарушителями закона велась в правильном направлении. Мы рады получить подтверждение того, что недавно определенные стратегические цели и планы развития тюремной службы во многом схожи с рекомендациями Госконтроля. Но важно, чтобы мы не разрушали быстро то, чего достигли, когда многие успешные реформы и долгосрочные решения, наконец, приносят результаты,

У нас короткая память при оценке развития нашего государства, и мы склонны забывать, перед каким выбором мы стояли совсем недавно. Давайте вспомним, что еще 20 лет назад у нас было около 4800 мест в амортизированных "университетах преступности" лагерного типа. Нам приходилось часто отчитываться перед общественности, почему мы не можем поддерживать порядок в тюрьмах.

Я также хорошо помню, что, когда я начинал свою карьеру в качестве чиновника службы пробации в 1999 году, мы были очень прогрессивной службой, потому что каждый мог пользоваться компьютером. Так было не везде. В то же время, когда я впервые вошел в старую Таллиннскую тюрьму, я был, мягко говоря, шокирован тем, насколько ужасающей была русскоязычная бесконтрольная жизненная и трудовая среда, застрявшая в советской эпохе. 25 лет спустя мы ходим с высоко поднятой головой, и никому не нужно опасаться за свою жизнь в тюрьме.