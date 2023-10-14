ДРУЖИННИК ⟩ Создается пограндружина

По его словам, в пограндружине, как и во всем "Кайтселийте", действует принцип: приветствуются все мужчины и женщины, которые чувствуют, что могут внести свой вклад в качестве добровольца. "Возрастных ограничений нет. Те, кто в лучшей физической форме, наверное, смогут больше передвигаться в лесу. Те, чей возраст или какие-то проблемы со здоровьем этого не позволяют, могут помогать, например, на КПП или в какой-то другой роли", - сказал он.

Дружина погранохраны будет экстерриториальной, то есть вступить в нее смогут и проживающие за пределами Вирумаа. При этом не исключено, что помимо участков вдоль реки Нарвы задачи придется выполнять и в других местах.

Основатель погранохраны Эстонии и кайтселийтчик генерал-майор Антс Курвитс сказал, что на границе нужно быть начеку - ведь если исчезнут границы, исчезнет земля, исчезнет государство, исчезнет свобода народа. Такая же задача будет стоять и перед создаваемой пограндружиной, призванной всесторонне помогать другим эстонским ведомствам. "Поэтому мы приглашаем вступать в дружину бывших пограничников и всех других заинтересованных лиц, желающих подставить плечо созданию нового подразделения. Вместе с вами оборона нашего государства на границе будет крепче!" - сказал подполковник Айнсалу.

Регистрация в пограндружину продлится до 17 октября. Регистрация происходит по телефону +372 717 9557 и электронной почте: kadriina.kruuts@kaitseliit.ee. Учредительное собрание планируется провести в текущем октябре.