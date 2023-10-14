Сб, 14.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ДРУЖИННИК ⟩ Создается пограндружина

Facebook
Comments
Департамент полиции и погранохраны и "Кайтселийт" неоднократно сотрудничали в последние годы в обеспечении безопасности эстонской границы. На этом снимке идаский префект Тарво Крууп и командующий Северо-Восточным округом "Кайтселийта" и командир Вируской дружины Яанус Айнсалу в ноябре 2021 года в Нарве, где в ходе совместных учений отрабатывалось сотрудничество и среди прочего вместе с резервистами были установлены дополнительные пограничные заграждения.
Департамент полиции и погранохраны и "Кайтселийт" неоднократно сотрудничали в последние годы в обеспечении безопасности эстонской границы. На этом снимке идаский префект Тарво Крууп и командующий Северо-Восточным округом "Кайтселийта" и командир Вируской дружины Яанус Айнсалу в ноябре 2021 года в Нарве, где в ходе совместных учений отрабатывалось сотрудничество и среди прочего вместе с резервистами были установлены дополнительные пограничные заграждения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Северо-восточный оборонный округ "Кайтселийта" создает дружину погранохраны, вступить в которую приглашают всех, кто желает внести свой вклад в обеспечение максимальной защиты нашей границы.

Северо-восточный оборонный округ создает новое экстерриториальное структурное подразделение на базе округа территориальной обороны - дружину погранохраны "Кайтселийта". Целью новой дружины является поддержка охраны границы Эстонии как в кризисной ситуации, так и, при необходимости, в другое время, путем подготовки людей к различным задачам по охране границы. При этом важно наладить слаженное сотрудничество с различными ведомствами, в первую очередь с Департаментом полиции и погранохраны.

У "Кайтселийта" хороший опыт сотрудничества с погранохраной

Командующий Северо-восточным округом "Кайтселийта" подполковник Яанус Айнсалу поясняет, что до тех пор, пока наш восточный сосед Россия и ее партнер по сотрудничеству Беларусь будут продолжать агрессивную деятельность, в том числе в приграничных районах стран Балтии, мы должны быть готовы отреагировать в любой момент, чтобы защитить свою страну и границу государства с первой пяди земли.

- У нас есть хорошие примеры сотрудничества с различными ведомствами за последние годы при выполнении задач по охране границ, как при обеспечении безопасности во время кризиса COVID-19 в собственной зоне ответственности, так и при выполнении более конкретных задач в рамках учений "Okas 21", "Wisent 22" и "Kilp 22". В последние годы у нас были хорошие примеры сотрудничества с различными ведомствами при выполнении задач по охране границы. Кроме того, в прошлом году мы смогли отработать план действий в чрезвычайной ситуации вместе с семью организациями, что дало нам важный импульс и знания на будущее, - сказал Айнсалу.

Например, в ноябре 2021 года кайтселийтчики вместе с резервистами помогли пограничникам установить заграждения из колючей проволоки на нескольких километрах участков границы, где русло реки Нарва сухое и нарушить границу проще. Это было время, когда необходимо было предотвратить возможную гибридную атаку в случае сознательного направления беженцев с востока. Создаваемая пограндружина призвана в будущем еще больше укрепить сотрудничество между "Кайтселийтом" и Департаментом полиции и погранохраны.

Приглашаются все желающие внести свой вклад

Ответственный за создание погранподразделения Алутагузеской дружины Айвар Салекешин, который вместе с Яанусом Айнсалу ранее защищал границу Эстонии, говорит, что присоединиться к дружине приглашаются все, кто желает и готов внести свой вклад в укрепление нашей границы. "Я сам надеюсь, что среди новых членов будет много бывших пограничников, которые по разным причинам сменили профессию. Они обладают необходимыми знаниями и навыками работы по охране границы, и это наверняка пригодится в создаваемой дружине", - сказал он.

Пограндружина возьмет на себя функции помощника полиции и погранохраны и будет выполнять поставленные ими задачи. Они также организуют необходимое обучение и тренировки. "Я считаю, что это тоже одна из причин, почему стоит вступить в эту дружину. Новые знания всегда пригодятся и могут быть полезны, например, на новой работе в будущем", - сказал Салекешин. 

"Приглашаем бывших пограничников и всех других заинтересованных лиц, желающих поддержать создание нового подразделения, присоединиться к дружине. Вместе с вами оборона нашего государства на границе будет крепче!"

Командующий Северо-восточным округом "Кайтселийта" подполковник Яанус Айнсалу

По его словам, в пограндружине, как и во всем "Кайтселийте", действует принцип: приветствуются все мужчины и женщины, которые чувствуют, что могут внести свой вклад в качестве добровольца. "Возрастных ограничений нет. Те, кто в лучшей физической форме, наверное, смогут больше передвигаться в лесу. Те, чей возраст или какие-то проблемы со здоровьем этого не позволяют, могут помогать, например, на КПП или в какой-то другой роли", - сказал он.

Дружина погранохраны будет экстерриториальной, то есть вступить в нее смогут и проживающие за пределами Вирумаа. При этом не исключено, что помимо участков вдоль реки Нарвы задачи придется выполнять и в других местах.

Основатель погранохраны Эстонии и кайтселийтчик генерал-майор Антс Курвитс сказал, что на границе нужно быть начеку - ведь если исчезнут границы, исчезнет земля, исчезнет государство, исчезнет свобода народа. Такая же задача будет стоять и перед создаваемой пограндружиной, призванной всесторонне помогать другим эстонским ведомствам. "Поэтому мы приглашаем вступать в дружину бывших пограничников и всех других заинтересованных лиц, желающих подставить плечо созданию нового подразделения. Вместе с вами оборона нашего государства на границе будет крепче!" - сказал подполковник Айнсалу.

Регистрация в пограндружину продлится до 17 октября. Регистрация происходит по телефону +372 717 9557 и электронной почте: kadriina.kruuts@kaitseliit.ee. Учредительное собрание планируется провести в текущем октябре. 

АЛУТАГУЗЕСКАЯ ДРУЖИНА "КАЙТСЕЛИЙТА" ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием -

Харви Каннеля,

с 84-летием -

Геннадия Серакова,

с 83-летием -

Aрви Калликорма,

с 77-летием -

Ханса Мыттуса,

с 76-летием -

Мяйду Кеслера,

Калева Ныммелоо,

с 75-летием -

Райво Крумма,

с 74-летием -

Карла-Йоханнеса Кярнера,

с 72-летием -

Эвальда Мянниксаара,

Уно Эсхольтса,

с 68-летием -

Эдуарда Винклера,

Айвара Пахка,

с 67-летием -

Аво Рандло,

Toйво Кеслера,

с 66-летием -

Вельо Винни,

с 65-летием -

Александра Ефимова,

Вахура Луйкера,

с 63-летием -

Мадиса Маакаара,

Aaрне Лыхмуса,

с 62-летием -

Раймонда Калле,

Тоомаса Уттендорфа,

Юрия Щиглицова,

с 61-летием -

Кальви Пяэро,

с 60-летием -

Хейнарда Кийка,

Лейно Тамманна,

Лийви Кингу,

Гузель Тамби,

Наталью Никулину.

Rukkilill
Rukkilill Фото: Elmo Riig

Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в октябре или в ноябре!

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх