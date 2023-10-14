ДРУЖИННИК ⟩ Создается пограндружина

Северо-восточный оборонный округ "Кайтселийта" создает дружину погранохраны, вступить в которую приглашают всех, кто желает внести свой вклад в обеспечение максимальной защиты нашей границы.
Северо-восточный оборонный округ создает новое экстерриториальное структурное подразделение на базе округа территориальной обороны - дружину погранохраны "Кайтселийта". Целью новой дружины является поддержка охраны границы Эстонии как в кризисной ситуации, так и, при необходимости, в другое время, путем подготовки людей к различным задачам по охране границы. При этом важно наладить слаженное сотрудничество с различными ведомствами, в первую очередь с Департаментом полиции и погранохраны.
У "Кайтселийта" хороший опыт сотрудничества с погранохраной
Командующий Северо-восточным округом "Кайтселийта" подполковник Яанус Айнсалу поясняет, что до тех пор, пока наш восточный сосед Россия и ее партнер по сотрудничеству Беларусь будут продолжать агрессивную деятельность, в том числе в приграничных районах стран Балтии, мы должны быть готовы отреагировать в любой момент, чтобы защитить свою страну и границу государства с первой пяди земли.
- У нас есть хорошие примеры сотрудничества с различными ведомствами за последние годы при выполнении задач по охране границ, как при обеспечении безопасности во время кризиса COVID-19 в собственной зоне ответственности, так и при выполнении более конкретных задач в рамках учений "Okas 21", "Wisent 22" и "Kilp 22". В последние годы у нас были хорошие примеры сотрудничества с различными ведомствами при выполнении задач по охране границы. Кроме того, в прошлом году мы смогли отработать план действий в чрезвычайной ситуации вместе с семью организациями, что дало нам важный импульс и знания на будущее, - сказал Айнсалу.
Например, в ноябре 2021 года кайтселийтчики вместе с резервистами помогли пограничникам установить заграждения из колючей проволоки на нескольких километрах участков границы, где русло реки Нарва сухое и нарушить границу проще. Это было время, когда необходимо было предотвратить возможную гибридную атаку в случае сознательного направления беженцев с востока. Создаваемая пограндружина призвана в будущем еще больше укрепить сотрудничество между "Кайтселийтом" и Департаментом полиции и погранохраны.
Приглашаются все желающие внести свой вклад
Ответственный за создание погранподразделения Алутагузеской дружины Айвар Салекешин, который вместе с Яанусом Айнсалу ранее защищал границу Эстонии, говорит, что присоединиться к дружине приглашаются все, кто желает и готов внести свой вклад в укрепление нашей границы. "Я сам надеюсь, что среди новых членов будет много бывших пограничников, которые по разным причинам сменили профессию. Они обладают необходимыми знаниями и навыками работы по охране границы, и это наверняка пригодится в создаваемой дружине", - сказал он.
Пограндружина возьмет на себя функции помощника полиции и погранохраны и будет выполнять поставленные ими задачи. Они также организуют необходимое обучение и тренировки. "Я считаю, что это тоже одна из причин, почему стоит вступить в эту дружину. Новые знания всегда пригодятся и могут быть полезны, например, на новой работе в будущем", - сказал Салекешин.
"Приглашаем бывших пограничников и всех других заинтересованных лиц, желающих поддержать создание нового подразделения, присоединиться к дружине. Вместе с вами оборона нашего государства на границе будет крепче!"Командующий Северо-восточным округом "Кайтселийта" подполковник Яанус Айнсалу
По его словам, в пограндружине, как и во всем "Кайтселийте", действует принцип: приветствуются все мужчины и женщины, которые чувствуют, что могут внести свой вклад в качестве добровольца. "Возрастных ограничений нет. Те, кто в лучшей физической форме, наверное, смогут больше передвигаться в лесу. Те, чей возраст или какие-то проблемы со здоровьем этого не позволяют, могут помогать, например, на КПП или в какой-то другой роли", - сказал он.
Дружина погранохраны будет экстерриториальной, то есть вступить в нее смогут и проживающие за пределами Вирумаа. При этом не исключено, что помимо участков вдоль реки Нарвы задачи придется выполнять и в других местах.
Основатель погранохраны Эстонии и кайтселийтчик генерал-майор Антс Курвитс сказал, что на границе нужно быть начеку - ведь если исчезнут границы, исчезнет земля, исчезнет государство, исчезнет свобода народа. Такая же задача будет стоять и перед создаваемой пограндружиной, призванной всесторонне помогать другим эстонским ведомствам. "Поэтому мы приглашаем вступать в дружину бывших пограничников и всех других заинтересованных лиц, желающих подставить плечо созданию нового подразделения. Вместе с вами оборона нашего государства на границе будет крепче!" - сказал подполковник Айнсалу.
Регистрация в пограндружину продлится до 17 октября. Регистрация происходит по телефону +372 717 9557 и электронной почте: kadriina.kruuts@kaitseliit.ee. Учредительное собрание планируется провести в текущем октябре.
АЛУТАГУЗЕСКАЯ ДРУЖИНА "КАЙТСЕЛИЙТА" ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 90-летием -
Харви Каннеля,
с 84-летием -
Геннадия Серакова,
с 83-летием -
Aрви Калликорма,
с 77-летием -
Ханса Мыттуса,
с 76-летием -
Мяйду Кеслера,
Калева Ныммелоо,
с 75-летием -
Райво Крумма,
с 74-летием -
Карла-Йоханнеса Кярнера,
с 72-летием -
Эвальда Мянниксаара,
Уно Эсхольтса,
с 68-летием -
Эдуарда Винклера,
Айвара Пахка,
с 67-летием -
Аво Рандло,
Toйво Кеслера,
с 66-летием -
Вельо Винни,
с 65-летием -
Александра Ефимова,
Вахура Луйкера,
с 63-летием -
Мадиса Маакаара,
Aaрне Лыхмуса,
с 62-летием -
Раймонда Калле,
Тоомаса Уттендорфа,
Юрия Щиглицова,
с 61-летием -
Кальви Пяэро,
с 60-летием -
Хейнарда Кийка,
Лейно Тамманна,
Лийви Кингу,
Гузель Тамби,
Наталью Никулину.
Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в октябре или в ноябре!