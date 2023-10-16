ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Община должна сама отстаивать свои интересы

Министерство решило направить всю сумму в 50 миллионов евро, которые выторговали у Евросоюза на упорядочение сети основных школ, в Ида-Вирумаа.

Если в городах эти изменения прошли более безболезненно, потому что там гимназии просто сделали основными школами, то в двух сельских самоуправлениях - Алутагузе и Тойла - наблюдается резкое возмущение общины по поводу утраты гимназии.

Алутагузеская волость уже решила начать переговоры с министерством о строительстве нового школьного здания, Тойла предстоит принять решение.

Главный аргумент прост: не хватает детей и денег на содержание гимназии. Министерство здесь умело использует тактику кнута и пряника, и действительно, с цифрами трудно спорить.

Но у людей также возникают оправданные вопросы: в какую гимназию идти их детям, если в их родной волости эта возможность исчезнет? В последние годы Йыхвиская гимназия не может принять всех желающих.

Это вопросы, на которые государство и местное самоуправление должны ответить, прежде чем принимать решения по такому важному вопросу. Муниципалитет может рационально считать деньги и водить пальцем по таблицам, но не следует забывать, что самое большое богатство волости или города - это люди, которые там живут. Если для некоторых жителей сокращение услуг превысит критический порог, они начнут задумываться о переезде в другое место, где качество жизни считается более высоким.