Сб, 14.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенник представился полицейским

11-13 октября 2023 г.
Северное побережье
Facebook
Comments
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В полицию обратилась жительница Нарвы, которой 12 октября позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции.

Якобы кто-то хотел взять от ее имени кредит, и чтобы этого не допустить, ей рекомендовали установить на телефон программу AnyDesk, что она и сделала. Позже она обнаружила, что с банковского счета пропали 1500 евро.

В Тойла пьяный мужчина угрожал знакомому

13 октября в полицию поступил вызов в Тойласкую волость, где нетрезвый 47-летний мужчина во время конфликта угрожал знакомому острым предметом. Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Запустил в сожительницу бутылкой

11 октября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кивиыли 51-летний мужчина бросил стеклянную бутылку в лицо своей сожительницы. Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх