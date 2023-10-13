СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенник представился полицейским

Якобы кто-то хотел взять от ее имени кредит, и чтобы этого не допустить, ей рекомендовали установить на телефон программу AnyDesk, что она и сделала. Позже она обнаружила, что с банковского счета пропали 1500 евро.

В Тойла пьяный мужчина угрожал знакомому

13 октября в полицию поступил вызов в Тойласкую волость, где нетрезвый 47-летний мужчина во время конфликта угрожал знакомому острым предметом. Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Запустил в сожительницу бутылкой

11 октября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кивиыли 51-летний мужчина бросил стеклянную бутылку в лицо своей сожительницы. Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело.