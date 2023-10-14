ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яанус Пурга

Примечательно, что в то время как политики и Министерство по делам регионов еще только раздумывают над тем, чем конкретно должен заниматься обладатель такой должности, Яанус Пурга, избранный на эту должность, знал ответы задолго до начала конкурса на эту должность.

Пурга, до сих пор работавший в частном секторе, определенно не является типичным чиновником ни по своей натуре, ни по характеру. Уже само по себе такое заявление, что он на этой должности будет поступать так, как сам сочтет наиболее правильным, исходя из интересов Ида-Вирумаа, звучит как манифест. Поскольку такой должности раньше не было (Индрек Таранд и Аймар Альтосаар, исполнявшие похожую роль в начале 90-х, занимались, скорее, урегулированием конкретных кризисов), Пурга придется во многом самому наполнить содержанием эту должность.