C воскресенья можно использовать зимние шины

Если вы путешествуете днем и преимущественно в городах или по крупным автомагистралям, то не стоит тянуть со сменой шин, сообщает Транспортный департамент. С воскресенья, 15 октября, транспортным средствам разрешено использовать зимние шины, а с 1 декабря они станут обязательными.
Хотя дневные температуры могут быть положительными, а на основных дорогах нет снега, риск пробуксовки сохраняется из-за ночных температур.
- Поэтому мы рекомендуем учитывать, сколько, в какое время и по каким дорогам вы ездите. Если вам приходится ехать на большие расстояния по разным типам дорог, часто рано утром или поздно вечером, вам не следует откладывать замену шин, - пояснил Юрго Вахтра, руководитель технического отдела Департамента транспорта. "Когда мы ездим по скользким дорогам на летних шинах, мы подвергаем опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения", - добавил он.
Чем лучше шины, тем прочнее машина держится на дороге. В случае с зимними шинами важно помнить, что остаточная глубина протектора зимней шины должна быть больше 3 мм.
Зимние шины можно использовать в Эстонии с 15 октября по 31 марта. В виде исключения в случае зимних дорог и погодных условий с 1 октября по 30 апреля разрешается использовать шипованную резину.