C воскресенья можно использовать зимние шины

- Поэтому мы рекомендуем учитывать, сколько, в какое время и по каким дорогам вы ездите. Если вам приходится ехать на большие расстояния по разным типам дорог, часто рано утром или поздно вечером, вам не следует откладывать замену шин, - пояснил Юрго Вахтра, руководитель технического отдела Департамента транспорта. "Когда мы ездим по скользким дорогам на летних шинах, мы подвергаем опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения", - добавил он.