Эстония в лидерах по спаду промышленного производства среди стран ЕС

В месячном сравнении промышленное производство выросло на 0,6% и в еврозоне, и в Евросоюзе. Самый высокий ежемесячный прирост был зарегистрирован в Ирландии (6,1%), Словакии (4,5%) и Литва (3,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Венгрии (-2,4%), Хорватии (-2,2%) и Бельгии (-1,8%). В Эстонии за месяц объемы промпроизводства выросли на 2,2%.