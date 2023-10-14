Эстония в лидерах по спаду промышленного производства среди стран ЕС

В августе объемы промышленного производства в еврозоне снизились в годовом сравнении на 5,1%, а в Евросоюзе - на 4,4%. В годовом выражении наибольшее падение было отмечено в Ирландии (-27,3%), Словении (-12,3%) и Эстонии (-11,9%), пишет rus.err.
Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Европейского союза "Евростат".
Самое значительное повышение наблюдалось в Дании (4,7%), Словакии (3,5%) и на Мальте (3%).
В месячном сравнении промышленное производство выросло на 0,6% и в еврозоне, и в Евросоюзе. Самый высокий ежемесячный прирост был зарегистрирован в Ирландии (6,1%), Словакии (4,5%) и Литва (3,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Венгрии (-2,4%), Хорватии (-2,2%) и Бельгии (-1,8%). В Эстонии за месяц объемы промпроизводства выросли на 2,2%.
В Европейский союз входят Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.
В еврозону - Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.