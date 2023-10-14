В Эстонии 41% женщин и 33% мужчин сталкивались с насилием в отношениях

Исследование взаимоотношений, которое было проведено под руководством Департамента статистики, указывает на несколько проблемных моментов в близких отношениях жителей Эстонии. Результаты исследования показали, что как женщины, так и мужчины больше всего страдают от физического, психического и сексуального насилия в парах.

Яна Брунс, руководитель проекта Департамента статистики, рассказала, что в ходе комплексного исследования "Безопасные отношения в семейном кругу, на работе и за ее пределами" была собрана информация как о психологических, так и о физических притеснениях, преследовании, а также о скрытом насилии дома. на работе, в школе и где угодно.

- Чтобы лучше понять модели взаимоотношений, была изучена подверженность людей жестокому обращению со стороны нынешних и бывших партнеров, а также в детстве, - сказал Брунс. Несмотря на то, что в исследовании анализировались отношения как мужчин, так и женщин, их нельзя сравнивать, поскольку механизмы переживания насилия у разных полов разные.

Результаты исследования показали, что 41% женщин сталкивались с насилием в отношениях в течение своей жизни. 39% женщин подверглись психологическому, 13% физическому (включая угрозы) и 9% сексуальному насилию. Молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет подвергаются насилию чаще, чем в среднем, а женщины уже старше (65-74 года) - меньше всего.