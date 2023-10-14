В Эстонии 41% женщин и 33% мужчин сталкивались с насилием в отношениях

Крупнейшее и наиболее полное исследование отношений на сегодняшний день показывает: жители Эстонии подвергаются насилию больше всего в своих отношениях. Результаты исследования показали, что 41% женщин и 33% респондентов-мужчин сталкивались с насилием в отношениях.
Исследование взаимоотношений, которое было проведено под руководством Департамента статистики, указывает на несколько проблемных моментов в близких отношениях жителей Эстонии. Результаты исследования показали, что как женщины, так и мужчины больше всего страдают от физического, психического и сексуального насилия в парах.
Яна Брунс, руководитель проекта Департамента статистики, рассказала, что в ходе комплексного исследования "Безопасные отношения в семейном кругу, на работе и за ее пределами" была собрана информация как о психологических, так и о физических притеснениях, преследовании, а также о скрытом насилии дома. на работе, в школе и где угодно.
- Чтобы лучше понять модели взаимоотношений, была изучена подверженность людей жестокому обращению со стороны нынешних и бывших партнеров, а также в детстве, - сказал Брунс. Несмотря на то, что в исследовании анализировались отношения как мужчин, так и женщин, их нельзя сравнивать, поскольку механизмы переживания насилия у разных полов разные.
Результаты исследования показали, что 41% женщин сталкивались с насилием в отношениях в течение своей жизни. 39% женщин подверглись психологическому, 13% физическому (включая угрозы) и 9% сексуальному насилию. Молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет подвергаются насилию чаще, чем в среднем, а женщины уже старше (65-74 года) - меньше всего.
- Корни, вероятно, лежат в основном в том, как разные поколения воспринимают агрессивное поведение. То, что считалось нормальным 50-60 лет назад, сегодня в сознании людей классифицируется как насилие, - заключила Брунс. Она добавила, что от насилия со стороны интимного партнера больше, чем в среднем, страдают женщины с базовым или более низким уровнем образования (48%) и женщины, имеющие определенные ограничения в повседневной деятельности по состоянию здоровья (50%). "Проживает ли женщина в городе или в сельской местности, существенно не влияет на возникновение насилия", - сказала Брунс.
33% женщин подвергались сексуальным домогательствам на работе.
- Здесь прослеживается четкая тенденция - чем моложе респонденты, тем больше вероятность, что они подверглись сексуальным домогательствам, - пояснил Брунс. Среди 18-29-летних доля женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на работе, составляет 52%, среди 65-74-летних 16%.
Оказывается, больше всего сексуальные домогательства со стороны коллег-мужчин и клиентов-мужчин испытывают женщины - 11% и 10% соответственно. 5% респондентов воспринимают это со стороны своих менеджеров-мужчин.
- Женщины также подвергаются сексуальным домогательствам со стороны женщин, но редко - 2% со стороны коллег-женщин, менее 1% со стороны начальства и клиентов, - сказала Брунс.
33% респондентов-мужчин в течение жизни подвергались домашнему насилию. 32% мужчин подвергались психологическому, 8% физическому и 1% сексуальному насилию в отношениях. Больше всего насилия подвергались молодые мужчины в возрасте 18–29 лет (39%), а меньше всего – пожилые мужчины в возрасте 65–74 лет (24%).
- В случае мужчин ограничение повседневной деятельности, образования или места жительства существенно не влияет на то, подвергались ли они насилию в отношениях, - добавила Брунс. По словам руководителя проекта, также можно предположить, что представители молодого поколения несколько иначе определяют природу насилия, чем старшие.
17% мужчин в течение жизни подвергались сексуальным домогательствам на работе. 4% респондентов подвергались сексуальным домогательствам со стороны коллег-мужчин. 3% мужчин подвергались преследованиям со стороны коллег-женщин, а 5% мужчин подвергались преследованиям со стороны женщины, имя которой они не хотели называть напрямую.