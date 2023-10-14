Продавцы Эстонии переходят на электронные продажи

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Тийны Парсон, они с 2010 года собирают информацию о каналах коммерции в электронной среде. Результаты последнего опроса показывают, что в 2022 году 22% компаний перешли в торговле в электронную среду. Для сравнения следует отметить, что в 2010 году доля компаний, использующих электронную коммерцию, составила 11% от всех компаний.

С одной стороны, компании вынуждены переходить на электронные каналы под давлением потребителей, которые предпочитают удобство, гибкость и ценят экономию времени. С другой стороны, появились решения для электронных каналов, которые сегодня позволяют компаниям в самых разных областях продавать свою продукцию в электронной среде.

По данным 2010 года, больше всего электронные каналы использовались среди компаний, занятых в сфере информации и связи, розничной и оптовой торговли, а также проживания и общественного питания. Сегодня лидирующую позицию занимают компании, связанные с искусством, развлечением и отдыхом, почти половина из которых (47%) продают свои товары или услуги через электронные каналы. Далее следуют компании в сфере оптовой и розничной торговли, образования, проживания и общественного питания. Если в обрабатывающей промышленности в целом 23% компаний продают свою продукцию в среде электронной коммерции, то более половины компаний в пищевой промышленности и производстве напитков перешли в электронную среду с помощью маркетинга либо через веб-сайты.