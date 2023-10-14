Рыбакам компенсируют покупку смарт-устройств для подачи данных о рыбалке

Грант помогает профессиональным рыбакам, ловящим рыбу в прибрежных водах, упростить подачу обязательных данных о рыбалке в электронном виде.

Субсидию можно оформить на приобретение такого оборудования, которое необходимо для электронной подачи данных о рыбалке на основании разрешения рыбака на ловлю в клиентском приложении. В рамках данного гранта поддерживается покупка смартфона или планшета.

Заявку на субсидию могут подать предприятия, которым на год подачи заявки на субсидию было выдано рыболовное разрешение на рыбную ловлю в море.

Бюджет стартового раунда подачи заявок планируется составить 250 000 евро. Максимальная сумма гранта на одно устройство составляет 300 евро, и заявитель может приобрести максимум одно устройство на каждое выданное ему рыболовное разрешение рыбака, действительное на момент подачи заявления на получение гранта.