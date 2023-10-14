Рыбакам компенсируют покупку смарт-устройств для подачи данных о рыбалке

С 25 октября по 8 ноября в Департаменте сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) можно подать заявку на поддержку приобретения устройства для электронной подачи данных о рыбалке. Заявки принимаются в электронной среде PRIA.
Грант помогает профессиональным рыбакам, ловящим рыбу в прибрежных водах, упростить подачу обязательных данных о рыбалке в электронном виде.
Субсидию можно оформить на приобретение такого оборудования, которое необходимо для электронной подачи данных о рыбалке на основании разрешения рыбака на ловлю в клиентском приложении. В рамках данного гранта поддерживается покупка смартфона или планшета.
Заявку на субсидию могут подать предприятия, которым на год подачи заявки на субсидию было выдано рыболовное разрешение на рыбную ловлю в море.
Бюджет стартового раунда подачи заявок планируется составить 250 000 евро. Максимальная сумма гранта на одно устройство составляет 300 евро, и заявитель может приобрести максимум одно устройство на каждое выданное ему рыболовное разрешение рыбака, действительное на момент подачи заявления на получение гранта.
Более подробную информацию об условиях и применении гранта вы можете прочитать на странице гранта, а также о регулировании меры. Если у вас есть вопросы, вы можете получить помощь, позвонив на горячую линию поддержки инвестиций PRIA по телефону 737 7678 или отправив электронное письмо по адресу info@pria.ee.