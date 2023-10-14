Налоговый департамент предостерегает от лотерей с социальных сетях

По словам ведущего консультанта Налогово-таможенного департамента по налогу на азартные игры Ранно Аеднурме, в случае такого розыгрыша участник не может быть уверен, будет ли и насколько честно разыгран приз.

- Люди добросовестно покупают билет, продолжают надеяться, что удача в лотерее улыбнется, но теряют деньги, и никто не знает, чем все закончится. При отсутствии соответствующего разрешения такая деятельность запрещена, ведь никто не контролирует, проводится ли лотерея на честной основе, - пояснил Аеднурм.

В МТА поступали сообщения о различных играх, в которых совершаются как маленькие, так и большие розыгрыши. Например, призом может быть ароматическое масло, автомобиль или бытовая техника. Молодежь также привлекают привлекательными призами, например, проводятся лотереи, в которых призом является мешок конфет.

- На этом этапе родителям также следует внимательно следить за тем, на что молодые люди тратят деньги в Интернете. Стоит помнить, что по закону детям до 16 лет вообще нельзя играть в лотереи, - добавил Аеднурм.

Призовые игры, организованные в социальных сетях, приравниваются к лотереям, и если выигрышный фонд превышает 1000 евро, лотереи не могут быть организованы без соответствующего разрешения. За организацию незаконных азартных игр лицо наказывается штрафом или арестом. Разрешения на участие в лотереях с выигрышным фондом более 1000 евро выдаются только юридическому лицу, уставный капитал которого составляет не менее 1 000 000 евро и все акции которого принадлежат Эстонскому государству. Такое разрешение есть, например, у AS Eesti Loto. Кроме того, MTA проверяет, справедливы ли правила розыгрыша и основаны ли розыгрыши на случайности.

Не для всех лотерей требуется разрешение MTA. Если стоимость выигрышного фонда составляет менее 1000 евро и он проводится не чаще одного раза в неделю, требования Закона об азартных играх не применяются. Однако обязанность по уплате подоходного налога возникает при выдаче призов, поскольку лицо получает доход от организации лотереи.