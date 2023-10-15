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В Нарве погиб мотоциклист

Северное побережье
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В субботу вечером в 21:00 в центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии с участием мотоциклиста на Таллиннском шоссе в Нарве.

По словам оперативного начальника Нарвского отделения полиции Инги Пярнасте, по предварительным данным, авария произошла, когда мотоцикл Yamaha наехал на автомобиль Volkswagen на красном светофоре.

- В результате столкновения 42-летний мужчина, управлявший мотоциклом, слетел с мотоцикла и получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте, - сказала Пярнасте. 25-летний мужчина, находившийся в машине, не пострадал.

По словам Пярнасте, мотоцикл после столкновения остановился в нескольких сотнях метров.

- Авария произошла в черте города, в зоне 50 км/ч, однако предварительная информация, собранная с места происшествия, указывает на то, что скорость мотоциклиста могла быть выше допустимой. Все детали аварии, в том числе скорость мотоцикла и возможное состояние опьянения мужчины, управлявшего им, мы разъясним в начатом уголовном производстве, - добавила Пярнасте.

Мотоциклист был в надлежащем шлеме. В момент аварии дорога была мокрой и скользкой.

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Нарва
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