В Нарве погиб мотоциклист

По словам оперативного начальника Нарвского отделения полиции Инги Пярнасте, по предварительным данным, авария произошла, когда мотоцикл Yamaha наехал на автомобиль Volkswagen на красном светофоре.

- В результате столкновения 42-летний мужчина, управлявший мотоциклом, слетел с мотоцикла и получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте, - сказала Пярнасте. 25-летний мужчина, находившийся в машине, не пострадал.

По словам Пярнасте, мотоцикл после столкновения остановился в нескольких сотнях метров.

- Авария произошла в черте города, в зоне 50 км/ч, однако предварительная информация, собранная с места происшествия, указывает на то, что скорость мотоциклиста могла быть выше допустимой. Все детали аварии, в том числе скорость мотоцикла и возможное состояние опьянения мужчины, управлявшего им, мы разъясним в начатом уголовном производстве, - добавила Пярнасте.