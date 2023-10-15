В море у пляжа Нарва-Йыэсуу ищут пропавшего серфера

По словам оперуполномоченного Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена в центр тревоги поступило только вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.

- Полиция начала поиски мужчины, катер пограничников искал мужчину в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет летной эскадрильи ППА обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые обследовали территорию с помощью дрона. Поиски продолжались до поздней ночи, но, к сожалению, мужчину не нашли, - констатировал Кульпин.

Поиски продолжатся сегодня, вертолет еще раз прилетит для проверки района.