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В море у пляжа Нарва-Йыэсуу ищут пропавшего серфера

Северное побережье
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Шторм на море.
Шторм на море. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В субботу до поздней ночи в небе над морем в Нарва-Йыэсуу кружил вертолет - искали пропавшего серфера, вещи и доска которого остались на берегу.

По словам оперуполномоченного Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена в центр тревоги поступило только вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.

- Полиция начала поиски мужчины, катер пограничников искал мужчину в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет летной эскадрильи ППА обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые обследовали территорию с помощью дрона. Поиски продолжались до поздней ночи, но, к сожалению, мужчину не нашли, - констатировал Кульпин.

Поиски продолжатся сегодня, вертолет еще раз прилетит для проверки района.

- Поиски мужчины продолжатся как в море, так и на берегу, - добавил Кульпин.

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Нарва-Йыэсуу
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