В море у пляжа Нарва-Йыэсуу ищут пропавшего серфера

В субботу до поздней ночи в небе над морем в Нарва-Йыэсуу кружил вертолет - искали пропавшего серфера, вещи и доска которого остались на берегу.
По словам оперуполномоченного Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена в центр тревоги поступило только вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.
- Полиция начала поиски мужчины, катер пограничников искал мужчину в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет летной эскадрильи ППА обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые обследовали территорию с помощью дрона. Поиски продолжались до поздней ночи, но, к сожалению, мужчину не нашли, - констатировал Кульпин.
Поиски продолжатся сегодня, вертолет еще раз прилетит для проверки района.
- Поиски мужчины продолжатся как в море, так и на берегу, - добавил Кульпин.