Полиция просит помочь найти 47-летнего Сергея, вышедшего из дома попечительства в поселке Синимяэ в Нарва-Йыэсуу.
Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 47-летнего Сергея
В полицию поступила информация, что Сергей покинул учреждение по уходу в поселке Синимяэ в четверг, 6 марта, около 14 часов дня и не вернулся до сих пор.
По состоянию здоровья мужчина мог растеряться и неправильно воспринимать окружающее. У Сергея нет с собой мобильного телефона.
Насколько известно, он может передвигаться по Таллинну.
Информация об исчезновении мужчины передана патрулям полиции.
Сергей ростом 170 см, лысый, худощавого телосложения, одет в темную одежду. Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом в центр тревоги по телефону 112.