Полиция ищет пропавшего ​ в Ида-Вирумаа 47-летнего Сергея

В полицию поступила информация, что Сергей покинул учреждение по уходу в поселке Синимяэ в четверг, 6 марта, около 14 часов дня и не вернулся до сих пор.

По состоянию здоровья мужчина мог растеряться и неправильно воспринимать окружающее. У Сергея нет с собой мобильного телефона.

Насколько известно, он может передвигаться по Таллинну.

Информация об исчезновении мужчины передана патрулям полиции.

Сергей ростом 170 см, лысый, худощавого телосложения, одет в темную одежду. Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом в центр тревоги по телефону 112.