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Катри Райк об остановке строительства завода "Enefit Power": самая ужасная новость недели

Северное побережье
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Катри Райк: "Каждый сможет уже по делам господина Тоотса решить, идет речь об умудренном жизнью танкисте или о мэре".
Катри Райк: "Каждый сможет уже по делам господина Тоотса решить, идет речь об умудренном жизнью танкисте или о мэре". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На своей странице в социальной сети Facebook экс-мэр Нарвы с тревогой пишет о будущем промышленного производства и связанного с ним количества рабочих мест.

"Самая ужасная новость недели", - пишет Катри Райк - "Через два месяца на строительстве маслозавода не должно быть ни одного человека. Наивно думать, что они вернутся туда раньше, чем через год-полтора года. Проблема окружающей среды серьезна. Зеленый переход, вероятно, станет новым острейшим конфликтом между политическими партиями. И этот судебный процесс - только первый в своем роде", - пишет экс-мэр Нарвы.

По мнению Катри Райк остановка строительства негативно скажется на трудоустройстве людей в регионе: "Если завод по производству масел не заработает, нет необходимости строить завод по переработке шин в пеллеты и нет необходимости добывать сланец в больших масштабах".

"Я буду честна, я волнуюсь", - подытожила она.

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Нарва
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