Катри Райк об остановке строительства завода "Enefit Power": самая ужасная новость недели

На своей странице в социальной сети Facebook экс-мэр Нарвы с тревогой пишет о будущем промышленного производства и связанного с ним количества рабочих мест.
"Самая ужасная новость недели", - пишет Катри Райк - "Через два месяца на строительстве маслозавода не должно быть ни одного человека. Наивно думать, что они вернутся туда раньше, чем через год-полтора года. Проблема окружающей среды серьезна. Зеленый переход, вероятно, станет новым острейшим конфликтом между политическими партиями. И этот судебный процесс - только первый в своем роде", - пишет экс-мэр Нарвы.
По мнению Катри Райк остановка строительства негативно скажется на трудоустройстве людей в регионе: "Если завод по производству масел не заработает, нет необходимости строить завод по переработке шин в пеллеты и нет необходимости добывать сланец в больших масштабах".
"Я буду честна, я волнуюсь", - подытожила она.