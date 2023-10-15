Катри Райк об остановке строительства завода "Enefit Power": самая ужасная новость недели

"Самая ужасная новость недели", - пишет Катри Райк - "Через два месяца на строительстве маслозавода не должно быть ни одного человека. Наивно думать, что они вернутся туда раньше, чем через год-полтора года. Проблема окружающей среды серьезна. Зеленый переход, вероятно, станет новым острейшим конфликтом между политическими партиями. И этот судебный процесс - только первый в своем роде", - пишет экс-мэр Нарвы.