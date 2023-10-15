ETV+ стал самым популярным телеканалом среди неэстонцев

Если в августе самым популярным среди неэстонцев телеканалом был "1+2".

Среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом в сентябре оставался ETV, аудитория которого выросла за месяц с 12,4% до 15,9%. Также в тройку лидеров по времени просмотра в сентябре входили Kanal 2 (за месяц доля просмотра выросла с 10% до 10,2%) и TV3 (доля снизилась с 5,3% до 4,7%).

В сентябре 2022 года рейтинг ETV составлял 17,3%, рейтинг Kanal 2 - 10,6%, рейтинг TV3 - 5,2%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным в общем зачете в сентябре был и ETV+ со средней суточной долей аудитории в 2,3%. За месяц доля ETV+ выросла на 0,2 процентных пункта, а доля "1+2" снизилась с 1,7% до 1,3%. В сентябре 2022 года доля аудитории ETV+ была равна 2,7%, а "1+2" - 1,2%.

В сентябре жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 3 часа и 6 минут в день, свидетельствуют данные Kantar Emor.

Эстонцы проводили перед телевизорами 3 часа 4 минуты, а представители других национальностей - 3 часа и 11 минут в день.

Среди эстонцев время просмотра телевизора распределялось в основном между каналами ETV (21,4%), Kanal 2 (13,8%) и TV3 (6,3%), а среди представителей других национальностей - между ETV+ (7,3%), "1+2" (4,3%) и TNT Baltic (1,8%).