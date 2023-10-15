Производство возобновляемой энергии Enefit Green выросло на 70%

В сентябре 2023 года предприятие возобновляемой энергии госконцерна Eesti Energia, компания Enefit Green, произвела 94,7 ГВт/ч электроэнергии, что на 67,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет rus.err.