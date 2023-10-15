Яблоки на советских яблонях по-прежнему бесплатны

Большинству из деревьев в таких яблоневых аллеях более полувека, и их становится все меньше.

- Когда мы еще были частью большой семьи Советского Союза, было принято постановление, чтобы дорожники сажали больше аллей и использовали для этого плодовые деревья. На юге сажали персики и другие плодовые деревья, которые потом хорошо росли и плодоносили. Здесь, на севере, мы использовали в основном яблони – по обеим сторонам государственной дороги высаживали яблоневые ряды. Кроме того, исторически сложилось так, что вокруг автобусных павильонов дорожные рабочие сажали плодовые деревья для защиты, красоты и плодов, - сказал представитель Департамента транспорта Ханнес Вайдла.

Вайдла отметил, что собирать яблоки с таких деревьев не запрещено.

- Например, позвонила одна пожилая женщина и спросила, можно ли собирать яблоки с яблони у дороги, чтобы сделать из них варенье и сок. Я ответил, пожалуйста. Только будьте осторожны при сборе, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, - сказал Вайдла.

В Департаменте сельского хозяйства и продовольствия отмечают, что различные растения, растущие вдоль обочин дорог, могут быть более загрязненными, чем те, что растут в лесах или садах, поэтому перед употреблением плоды следует тщательно мыть.