Число выявленных в Эстонии новых больных коронавирусом снизилось на 8%

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 596 новых случаев заражения COVID-19, что на 8,2% меньше, чем неделей ранее, сообщает rus.err.
Также стало меньше и пациентов с COVID-19 в больницах, сообщает Департамент здоровья.
Всего за минувшую неделю в стране сделали 1475 теста на коронавирус, из которых 5,6% оказались положительными.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 34 пациента (неделей ранее 38) с коронавирусом. 21 пациент попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.
По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла с 92,7 случая до 93,6 случая на 100 000 человек.