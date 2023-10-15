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Число выявленных в Эстонии новых больных коронавирусом снизилось на 8%

Северное побережье
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Прививка от коронавируса.
Прививка от коронавируса. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 596 новых случаев заражения COVID-19, что на 8,2% меньше, чем неделей ранее, сообщает rus.err.

Также стало меньше и пациентов с COVID-19 в больницах, сообщает Департамент здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1475 теста на коронавирус, из которых 5,6% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 34 пациента (неделей ранее 38) с коронавирусом. 21 пациент попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.

По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла с 92,7 случая до 93,6 случая на 100 000 человек.

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Эстония
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