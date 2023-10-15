Число выявленных в Эстонии новых больных коронавирусом снизилось на 8%

Также стало меньше и пациентов с COVID-19 в больницах, сообщает Департамент здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1475 теста на коронавирус, из которых 5,6% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 34 пациента (неделей ранее 38) с коронавирусом. 21 пациент попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.

По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.