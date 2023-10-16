Люди из группы риска смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа

Согласно данным ученых Тартуского университета, наибольшему риску развития осложнений при заболевании гриппом подвергаются дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. За последние десять лет от гриппа умерло 424 человека, среди них были также беременные женщины и дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пишет rus.delfi.

«В прошлом сезоне в Эстонии гриппом заболели почти 39 000 человек. Это большое количество людей, которые, помимо того, что заразились, могут получить серьезные осложнения, такие как пневмония, средний отит, воспаление почек или обострение других хронических заболеваний. Среди людей, умерших от осложнений гриппа в прошлом сезоне, не было ни одного привитого, поэтому вакцинация могла бы спасти как минимум 100 жизней», - говорит Ольга Садикова, главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья.

«С середины октября бесплатная вакцинация против гриппа станет доступна людям, работающих в службах общего и специального ухода, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до семи лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск серьезного течения заболевания», - рассказала руководитель услуг вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ.

В группу риска по гриппу входят дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Военные беженцы, принадлежащие к группе риска, также могут получить бесплатную вакцину против гриппа.