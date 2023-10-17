Отцом года в Кохтла-Ярве назвали Урмо Тапнера

Ходатайство на конкурс прислала супруга Урмо Май Тапнер. Она рассказала, что Урмо - хороший отец, который является примером для сыновей: Карлу 12 лет, Мярту - девять, Кауру - семь и Рууди - год. Старшие учатся в Кохтла-Ярвеской школе. Рууди с мамой дома.

Урмо вырос в Кохтла-Ярве, уезжал учиться, но, получив образование, вернулся в родной город и остался здесь. Работает в Вируской тюрьме, занимаясь транспортом. Последние десять лет семья живет в Кява, отремонтировали старый дом, и многое для создания тепла и уюта сделано руками молодого хозяина. По словам Май, Урмо очень спокойный, терпеливый, никогда ничего не делает в спешке, при необходимости готов долго возиться, чтобы все сделать правильно. Мальчики - рядом с отцом, по возможности Урмо привлекает их к разным мужским работам. Пробовали сварку, шлифование, пиление, покраску и прочее. Знают, как используются инструменты и как их хранить. Интересуются и автомобилями - папа и здесь главный источник знаний.