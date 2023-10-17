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Отцом года в Кохтла-Ярве назвали Урмо Тапнера

Ирина Кивисельг
, журналист
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Время для прогулки всей семьей всегда находится.
Время для прогулки всей семьей всегда находится. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Социальной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания было представлено две кандидатуры - сотрудника Вируской тюрьмы, отца четверых детей Урмо Тапнера и рабочего, молодого отца Марка Трелина. По словам председателя комиссии Елены Мутонен, оба достойны признания, но комиссия решила присвоить почетный титул многодетному отцу Урмо Тапнеру.

Ходатайство на конкурс прислала супруга Урмо Май Тапнер. Она рассказала, что Урмо - хороший отец, который является примером для сыновей: Карлу 12 лет, Мярту - девять, Кауру - семь и Рууди - год. Старшие учатся в Кохтла-Ярвеской школе. Рууди с мамой дома.

Урмо вырос в Кохтла-Ярве, уезжал учиться, но, получив образование, вернулся в родной город и остался здесь. Работает в Вируской тюрьме, занимаясь транспортом. Последние десять лет семья живет в Кява, отремонтировали старый дом, и многое для создания тепла и уюта сделано руками молодого хозяина. По словам Май, Урмо очень спокойный, терпеливый, никогда ничего не делает в спешке, при необходимости готов долго возиться, чтобы все сделать правильно. Мальчики - рядом с отцом, по возможности Урмо привлекает их к разным мужским работам. Пробовали сварку, шлифование, пиление, покраску и прочее. Знают, как используются инструменты и как их хранить. Интересуются и автомобилями - папа и здесь главный источник знаний.

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