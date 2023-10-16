В Куртна горел склад древесины

Ранним утром 14 октября, после пяти часов, спасателям сообщили о дыме, идущем из ангара в деревне Куртна волости Алутагузе.
В бетонном ангаре хранились дрова; пламя охватило сложенные штабелями доски.
До приезда спасателей пожар потушили порошковыми огнетушителями.
Спасатели достали не тронутые огнем упаковки дров.
Спасатели закончили работу и уехали с места происшествия после десяти часов утра.
В спасательных работах приняли участие профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Ийзаку и добровольные спасатели из Мяэтагузе. Причина пожара выясняется.