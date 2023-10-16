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В Куртна горел склад древесины

Эрик Калда
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Пламя охватило сложенные штабелями доски.
Пламя охватило сложенные штабелями доски. Фото: Спасательный департамент

Ранним утром 14 октября, после пяти часов, спасателям сообщили о дыме, идущем из ангара в деревне Куртна волости Алутагузе.

В бетонном ангаре хранились дрова; пламя охватило сложенные штабелями доски.

До приезда спасателей пожар потушили порошковыми огнетушителями.

Спасатели достали не тронутые огнем упаковки дров.

Спасатели закончили работу и уехали с места происшествия после десяти часов утра.

В спасательных работах приняли участие профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Ийзаку и добровольные спасатели из Мяэтагузе. Причина пожара выясняется.

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