Выходные на трассах для мотокросса

На проходившем в субботу на песчаной трассе Пайкузе этапе чемпионата Эстонии по гонке на выносливость условия были экстремальными. То лил дождь, то наступали настоящие сумерки, хотя гонка проходила в разгар дня. Из-за дождя трасса местами совсем раскисла, так что даже более опытным гонщикам приходилось иногда вручную выталкивать мотоцикл из грязи.

Успешнее всех справился с экстремальными условиями Танель Раук, занявший первое место в классе Е2. В классе квадроциклов Мартин Тоовис занял второе место.

В воскресенье на танкодроме в Мяннику подвели черту сезона в серии MX. Тут под большим вопросом оказалось окончательное место Аллара Кеэрме. "Я уже ни на что не надеялся. В пятницу во время тренировки отказал мой мотоцикл, а в субботу у другого мотоцикла развалилось сцепление. То есть в воскресенье выступал на эндуро брата, а у этого мотоцикла настройки совсем другие, и я пытался хоть как-то удержаться на трассе на дорожно-легальном транспортном средстве", - рассказал Аллар Кеэрме.

Только шины были от кроссового мотоцикла. В квалификационном заезде ему пришлось смириться с последним местом, однако к соревнованию Аллару удалось немного приспособиться к чужому мотоциклу, и хотя пятое место стало не лучшим для гонщика результатом, его все же хватило для серебряной медали по итогам сезона.