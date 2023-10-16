В неделе народных домов участвуют десять ида-вируских оплотов культуры

Во всех уездах и самоуправлениях состоятся различные мероприятия, демонстрирующие возможности и разнообразие наших культурных учреждений: пройдут учебные комнаты, мини-ярмарки, выставки, концерты, театральные представления, киносеансы, семейные и танцевальные вечера.

От Ида-Вирумаа в этой неделе будут участвовать десять очагов культуры: Мяэтагузеский народный дом, Алайыэский дом общины, Ийзакуский народный дом, Куртнаский общественный дом, Тудулиннаский дом общины, Кийклаский народный дом, Пагариский общественный дом, Нарвский дом народов, Люганузеский центр культуры и Таммикуский народный дом.

Информацию о проходящих в рамках недели мероприятиях можно найти на домашних страницах учреждений и в "Facebook". Например, в Люганузеском центре культуры можно будет поучаствовать в открытых занятиях кружков по интересам, а в Куртнаском общественном доме организуют воскресенье осенних вкусов. Кийклаский народный дом устроит 21 октября день родственных народов, участников которого ждут учебная комната фольклорных танцев и игр вместе с живой народной музыкой, рукоделием и знакомством со сказками соседних народов.

А 17 октября культурные коллективы порадуют публику, которая сама прийти в народный дом не может: Таммикуский смешанный ансамбль отправится в гости в Ааский попечительский дом, а Нарвское татарское общество - в Нарвский центр социальной работы.