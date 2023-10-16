На территории РФ найдено тело, возможно, пропавшего в Нарва-Йыэсуу серфингиста

Соответствующую информацию на своей странице опубликовал Анатолий Иванов, руководитель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу.

В Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны порталу Rus.ERR эту информацию пока не подтвердили.

"Поскольку найденное тело еще не опознано, мы не можем ничего комментировать. Как только будут новости, мы сразу сообщим", - ответили в ведомстве.

В субботу до поздней ночи в небе над морем в Нарва-Йыэсуу кружил вертолет - искали пропавшего серфера, вещи и доска которого остались на берегу. В воскресенье поиски продолжились.

Как ранее сообщило "Северное побережье" со ссылкой на слова представителя Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена в Центр тревоги поступило только вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.

"Полиция начала поиски мужчины, катер пограничников искал мужчину в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет летной эскадрильи Департамента полиции и пограничной охраны обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые обследовали территорию с помощью дрона. Поиски продолжались до поздней ночи, но, к сожалению, мужчину не нашли, - констатировал Кульпин.