На территории РФ найдено тело, возможно, пропавшего в Нарва-Йыэсуу серфингиста

В социальной сети Facebook активно распространяется информация, что тело серфера, пропавшего в субботу, 14 октября, нашли в районе деревни Большое Кузёмкино в Ленинградской области.
Соответствующую информацию на своей странице опубликовал Анатолий Иванов, руководитель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу.
В Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны порталу Rus.ERR эту информацию пока не подтвердили.
"Поскольку найденное тело еще не опознано, мы не можем ничего комментировать. Как только будут новости, мы сразу сообщим", - ответили в ведомстве.
В субботу до поздней ночи в небе над морем в Нарва-Йыэсуу кружил вертолет - искали пропавшего серфера, вещи и доска которого остались на берегу. В воскресенье поиски продолжились.
Как ранее сообщило "Северное побережье" со ссылкой на слова представителя Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена в Центр тревоги поступило только вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.
"Полиция начала поиски мужчины, катер пограничников искал мужчину в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет летной эскадрильи Департамента полиции и пограничной охраны обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые обследовали территорию с помощью дрона. Поиски продолжались до поздней ночи, но, к сожалению, мужчину не нашли, - констатировал Кульпин.
Поиски продолжались и в воскресенье, вертолет еще раз прилетел для проверки района.