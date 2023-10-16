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Злоупотребление алкоголем привело к семейному насилию

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

14 октября в полицию сообщили, что в квартирном доме на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний мужчина напал на свою сожительницу.

В тот же день поступило сообщение, что в городе Кивиыли находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний мужчина ударил свою супругу. Полицейские задержали мужчину.

15 октября в полицию сообщили, что в квартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил свою сестру.

В тот же день полиция получила сообщение, что на улице Вахтра в Кохтла-Ярве пьяный 58-летний мужчина ударил свою сожительницу.

Более точные обстоятельства этих происшествий выяснит полиция в ходе уголовного производства.

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