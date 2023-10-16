Злоупотребление алкоголем привело к семейному насилию

14 октября в полицию сообщили, что в квартирном доме на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний мужчина напал на свою сожительницу.
В тот же день поступило сообщение, что в городе Кивиыли находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний мужчина ударил свою супругу. Полицейские задержали мужчину.
15 октября в полицию сообщили, что в квартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил свою сестру.
В тот же день полиция получила сообщение, что на улице Вахтра в Кохтла-Ярве пьяный 58-летний мужчина ударил свою сожительницу.
Более точные обстоятельства этих происшествий выяснит полиция в ходе уголовного производства.