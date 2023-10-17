ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие свободы заключенных хотят расширить поправкой к закону?

- В соответствии с проектом, у задержанных будет возможность больше пользоваться интернетом, однако по-прежнему на ограниченном количестве страниц. Содержащимся в открытой тюрьме и во время кратковременных выездов будет позволено пользоваться мобильным телефоном, по которому тюрьма может при необходимости связаться с заключенным. В соответствии с проектом, заключенным с большей легкостью будут разрешать также краткосрочные свидания, например, посредством видеомоста.