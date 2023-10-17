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ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие свободы заключенных хотят расширить поправкой к закону?

Северное побережье
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правовая комиссия Рийгикогу отправила на первое чтение проект, целью которого является разрешить узкие места, выявившиеся на практике с применением Закона о тюрьмах, а также содействовать переходу на дигитальное делопроизводство в тюрьме и расширить возможности заключенных использовать технологии.

Председатель правовой комиссии Рийгикогу ЭДУАРД ОДИНЕЦ:

- В соответствии с проектом, у задержанных будет возможность больше пользоваться интернетом, однако по-прежнему на ограниченном количестве страниц. Содержащимся в открытой тюрьме и во время кратковременных выездов будет позволено пользоваться мобильным телефоном, по которому тюрьма может при необходимости связаться с заключенным. В соответствии с проектом, заключенным с большей легкостью будут разрешать также краткосрочные свидания, например, посредством видеомоста.

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