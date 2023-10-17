Мужчина, наказанный за нарушение границы, в суде указал погранохране на место

9 июня этого года эстонские пограничники задержали в волости Алутагузе мужчину, который в тот же день в районе Пермискюла на лодке углубился в российскую сторону на расстояние около 40 метров, а затем вернулся в Эстонию. Департамент полиции и погранохраны расценил это как незаконное пересечение границы и оштрафовал мужчину на 200 евро.