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Мужчина, наказанный за нарушение границы, в суде указал погранохране на место

Эрик Калда
, журналист
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Эстонско-российская контрольная линия в основном проходит по середине реки Нарва и ее пересечение запрещено законом. Однако закон также предусматривает корректную разметку линии границы, чтобы участникам движения было однозначно понятно, где она проходит.
Эстонско-российская контрольная линия в основном проходит по середине реки Нарва и ее пересечение запрещено законом. Однако закон также предусматривает корректную разметку линии границы, чтобы участникам движения было однозначно понятно, где она проходит. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Мужчина, который этим летом на реке Нарве на лодке незаконно заплыл в Россию и вернулся обратно, не смирился с наложенным на него штрафом и выиграл суд, поскольку в этом месте граница не была обозначена.

9 июня этого года эстонские пограничники задержали в волости Алутагузе мужчину, который в тот же день в районе Пермискюла на лодке углубился в российскую сторону на расстояние около 40 метров, а затем вернулся в Эстонию. Департамент полиции и погранохраны расценил это как незаконное пересечение границы и оштрафовал мужчину на 200 евро.

Суд признал обязанность соблюдать осторожность при передвижении в приграничной зоне

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