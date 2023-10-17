Яанус Пурга: благосостояние жителей Ида-Вирумаа должно вырасти

Может быть, здесь кое-где надо бы больше смелости и меньше правил. Лучше 30 процентов неправильно принятых решений, чем 100 процентов несделанных решений.

- С использованием денег фонда справедливого перехода надо поспешить, ведь сроки использования этих средств очень быстро приближаются.

- Именно. Это сейчас самое важное. Но при этом мне хотелось бы выбрать среди приоритетов самоуправлений те вещи, которые больше всего совпадают. Я посмотрю, что могу сделать с ними, и к тому времени буду также знать, насколько крепкие у меня плечи.

- Насколько сильно на представителя правительства смогут начать сваливать те вещи, которыми никто другой просто не хочет заниматься?

- Такими вещами, как то очищен ли какой-то бассейн или отремонтирована ли какая-нибудь канализационная труба, а также прочими делами местных самоуправлений я не стану заниматься ни в коем случае.

Я буду все-таки находиться между уездом и государственной властью и постараюсь ликвидировать ту область, где дела проваливаются иногда между стульями или попадают в серую зону.

- Баллотировавшиеся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа политики постоянно обещали возвращать в уезд более значительную часть выплачиваемых здешними сланцевыми предприятиями налогов на окружающую среду. Однако ничего из этого не получалось. Что вы об этом думаете?

- Я такого не обещаю. Я не человек лозунгов.