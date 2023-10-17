Яанус Пурга: благосостояние жителей Ида-Вирумаа должно вырасти

Вступивший в должность в этот понедельник представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга констатирует, что в связи со сланцем отсюда в течение ста лет забирали больше, чем давали взамен, и теперь пришло время оставлять это здесь, чтобы с помощью этого сформировать будущее, которое позволяло бы жить и в постсланцевый период.
- Каким должен быть результат работы представителя правительства в Ида-Вирумаа?
- Очевидно, я буду доволен, если по окончании этой работы в Ида-Вирумаа будут осуществлены некоторые большие вещи. Экономика Ида-Вирумаа будет реорганизована таким образом, чтобы какой-нибудь экономический сектор, который не связан со сланцем, значительно увеличился и давал людям больше работы.
Важно также, чтобы сформировалось четкое понимание, что не стоит держаться за то, что когда-нибудь неизбежно угаснет, а надо ориентироваться на будущее, и мы верим, что здесь возможно также делать вещи по-другому, и это сделает зажиточными и счастливыми.
- Пока что Ида-Вирумаа очень зажиточным не стал, если уровень сравнительной бедности превышает 38 процентов.
- Иное самоуправление жаждет, чтобы в нем добавилось жителей. В Ида-Вирумаа не обязательно должно добавляться жителей, однако у тех, кто здесь живет, уровень жизни и благосостояния должен вырасти.
Я буду доволен, если мне удастся привлечь сюда какую-нибудь достаточно интересную новую отрасль экономики, которая развивалась бы здесь без дополнительных дотаций.
- В поле вашего зрения уже есть что-то подобное?
- Конечно, мысли об этом есть. Однако один человек не в состоянии заниматься всеми вещами сразу.
В течение первых трех-четырех недель я выберу из спектра деятельности те вещи, на которых сосредоточусь. Для этого существуют фонд справедливого перехода, все деньги структурных фондов и прочие внутриэстонские государственные пособия и финансирования, которые направлены на Ида-Вирумаа. Я посодействую тому, чтобы эти пособия использовались по возможности наилучшим для Ида-Вирумаа образом.
Может быть, здесь кое-где надо бы больше смелости и меньше правил. Лучше 30 процентов неправильно принятых решений, чем 100 процентов несделанных решений.
- С использованием денег фонда справедливого перехода надо поспешить, ведь сроки использования этих средств очень быстро приближаются.
- Именно. Это сейчас самое важное. Но при этом мне хотелось бы выбрать среди приоритетов самоуправлений те вещи, которые больше всего совпадают. Я посмотрю, что могу сделать с ними, и к тому времени буду также знать, насколько крепкие у меня плечи.
- Насколько сильно на представителя правительства смогут начать сваливать те вещи, которыми никто другой просто не хочет заниматься?
- Такими вещами, как то очищен ли какой-то бассейн или отремонтирована ли какая-нибудь канализационная труба, а также прочими делами местных самоуправлений я не стану заниматься ни в коем случае.
Я буду все-таки находиться между уездом и государственной властью и постараюсь ликвидировать ту область, где дела проваливаются иногда между стульями или попадают в серую зону.
- Баллотировавшиеся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа политики постоянно обещали возвращать в уезд более значительную часть выплачиваемых здешними сланцевыми предприятиями налогов на окружающую среду. Однако ничего из этого не получалось. Что вы об этом думаете?
- Я такого не обещаю. Я не человек лозунгов.
Сейчас проекты закона об изменении налогов на загрязнение уже в обращении. Я немного опоздал. Представителя правительства следовало назначить на должность три месяца назад, когда можно было больше повлиять на госбюджет следующего года. Но авось в следующем году удастся.
У меня есть определенные соображения относительно того, как сделать это иначе и лучше. Но я полностью отдаю себе отчет, что из госбюджета в нынешней ситуации никто нам [Ида-Вирумаа] никакого дополнительного куска не даст. Так давайте не будем тогда и обещать.
В соответствии с нынешней системой, когда цены на масло на мировом рынке растут, то надо платить больше налогов за добычу. Однако поступающая самоуправлениям доля зафиксирована. По-моему, она тоже могла бы быть прогрессивной. Это осуществить очень просто, и в таком случае ни у кого ничего не пришлось бы отбирать.
В будущем в уезд можно было бы возвращать также какую-то определенную долю налогов на загрязнение. Для использования этих денег разумно было бы создать общий фонд ида-вируских самоуправлений, который выступал бы за то, чтобы росло благополучие всего уезда.
- Стоит ли самоуправленческим руководителям, которые годами напрасно пытались выпросить у министерств деньги на ремонт, например, народного дома или какого-нибудь другого объекта, обращаться теперь с тем же самым через представителя правительства?
- Не могу дать тут ответ. Я придерживаюсь такого принципа, что нужно давать удочку, а не рыбу. Однако если когда-нибудь очень потребуется рыба и я это тоже пойму, а также смогу помочь, то разумеется, будучи патриотом Ида-Вирумаа, сделаю это в пределах своих возможностей. Но это наверняка не является моей основной рабочей задачей. Главное все-таки - это содействовать стратегическим переменам.
Мой друг Хейти Хяэль [владелец "Alexela"] раз сказал, что мы можем попробовать и можем ошибиться, но если мы не попробуем, то наверняка ничего не получим.
- Более широкий и сложный вопрос, почему предприниматели должны сейчас инвестировать в Ида-Вирумаа, расположенный непосредственно по соседству со злой и воинственной Россией. Какие аргументы вы им приведете, чтобы они сюда инвестировали?
- Тех, кто готов это делать сейчас, очень мало. Наводить тут какую-то тень на плетень смысла нет. Например, если смотреть из Лондона, то Ида-Вирумаа не самое привлекательное место для неопределенного инвестирования денег.
Я патриот Эстонии и Ида-Вирумаа. Я живу здесь. Надо использовать те возможности, которые у нас остались. Хотя их осталось мало. Например, отрезана торговля с востоком, это ясно. Мы не можем также думать, что она когда-то восстановится. Мировая ситуация изменилась.
- Как Ида-Вирумаа должен адаптироваться в этих новых условиях?
- В период адаптации самым правильным и справедливым является выплата соответствующего пособия. Ида-Вирумаа в течение очень долгого времени содержал в каком-то смысле всю Эстонию. Сто лет отсюда больше забирали, нежели давали обратно. То богатство, которое еще можно взять из этой земли, нельзя больше вывозить. Теперь пришла пора оставлять его здесь и формировать из него то, за счет чего возможно будет жить дальше.