Алутагузеский парк приключений ждет нового владельца

Алутагузеский парк приключений, открытый летом 2011 года, был создан по инициативе НКО "Mäekeskus" и с помощью субсидий Иллукаской волости и "Leader".

- Создание парка приключений в Ида-Вирумаа предоставит местным жителям, а также эстонским и иностранным туристам возможность попробовать чуть более экстремальных спортивных развлечений. Мы рады, что помимо тюбинговой горки, которая единственная в Эстонии предлагает летом возможность катания с горы, в Алутагузеском центре спорта и отдыха будет создан еще один уникальный круглогодичный комплекс аттракционов, - сказал тогда член правления НКО "Mäekeskus" Роберт Пеэтс.