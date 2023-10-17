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Алутагузеский парк приключений ждет нового владельца

Кюлли Крийс
, журналист
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Десятки и десятки тысяч посетителей испытали себя на высоких приключенческих тропах.
Десятки и десятки тысяч посетителей испытали себя на высоких приключенческих тропах. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

НКО "Mäekeskus", основавшее Алутагузеский парк приключений и управлявшее им на протяжении 15 лет, сворачивает работу и ищет для парка нового владельца.

Алутагузеский парк приключений, открытый летом 2011 года, был создан по инициативе НКО "Mäekeskus" и с помощью субсидий Иллукаской волости и "Leader".

- Создание парка приключений в Ида-Вирумаа предоставит местным жителям, а также эстонским и иностранным туристам возможность попробовать чуть более экстремальных спортивных развлечений. Мы рады, что помимо тюбинговой горки, которая единственная в Эстонии предлагает летом возможность катания с горы, в Алутагузеском центре спорта и отдыха будет создан еще один уникальный круглогодичный комплекс аттракционов, - сказал тогда член правления НКО "Mäekeskus" Роберт Пеэтс.

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