Умер Юло Райдма, лучший ида-вируский волейболист всех времен

Райдма родился в Тойла, окончил Ахтмескую среднюю школу и Таллиннский педагогический институт по специальности "физическая культура". Начал заниматься волейболом в 15 лет в Ахтмеской школе под руководством Ханса Пукка.

Победа в чемпионате Советского Союза в 1968 году была для Эстонии равнозначна национальному героизму. "Никогда ни до, ни после волейболистов "Калева", возвращавшихся домой, не встречали так многолюдно, не приглашали на приемы, вечера чествования и в гости, не осыпали подарками", - писал Валерий Максимов в "Eesti Ekspress" в 2008 году, когда прошло 40 лет со дня этого одного из самых ярких событий в истории эстонского спорта.

Юло Райдма получил довольно много игрового времени в чемпионской команде. Тренер Иван Драчев хвалил его хороший блок, хорошую подвижность и хороший характер.

Юло Райдма выступал в составах таллиннского "Калева" и сборной Эстонии в течение 12 лет, в 1958-1970 годах. На протяжении многих лет он был одним из лидеров спортивной жизни Ида-Вирумаа. Он был спортивным инструктором в Кохтла-Ярвеском строительном тресте, а также на шахте "Таммику", где после окончания карьеры спортсмена работал в подразделении взрывных работ. Он был вице-президентом и тренером ида-вирумааского волейбольного клуба "Виро".

Последний раз Райдма играл в волейбол три года назад, до того как волна "короны" положила этому конец. "Я играл с людьми моложе меня, чтобы немного подвигаться", - сказал Юло Райдма "Северному побережью" в 2021 году.