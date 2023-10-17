Суперкубок по футзалу ⟩ О зрелищности поединка ида-вируских команд позаботились как игроки, так и болельщики

Радость игроков "NPM Silmet" по случаю победы в Суперкубке была безмерной, ведь речь шла о первом завоеванном клубом трофее.

В проходившей в субботу в Йыхвиском спортхолле игре Суперкубка Эстонии по футзалу силламяэский "NPM Silmet" с большим перевесом - 10:2 - победил йыхвиский "Phoenix", однако, несмотря на такой счет, страстей в ходе встречи хватало как на площадке, так и на трибунах.