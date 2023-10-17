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Суперкубок по футзалу ⟩ О зрелищности поединка ида-вируских команд позаботились как игроки, так и болельщики

Эрик Гамзеев
, журналист
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Радость игроков "NPM Silmet" по случаю победы в Суперкубке была безмерной, ведь речь шла о первом завоеванном клубом трофее.
Радость игроков "NPM Silmet" по случаю победы в Суперкубке была безмерной, ведь речь шла о первом завоеванном клубом трофее. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В проходившей в субботу в Йыхвиском спортхолле игре Суперкубка Эстонии по футзалу силламяэский "NPM Silmet" с большим перевесом - 10:2 - победил йыхвиский "Phoenix", однако, несмотря на такой счет, страстей в ходе встречи хватало как на площадке, так и на трибунах.

Определение обладателя суперкубка стало делом ида-вируских клубов потому, что прошлогодний чемпион по футзалу таллиннский "Cosmos" не прошел лицензирование в футбольном союзе вследствие финансовых проблем и шанс встретиться в финале с прошлогодним обладателем кубка йыхвиским "Phoenix" получил прошлогодний обладатель серебра в лиге мастеров силламяэский "NPM Silmet".

Полтысячи болельщиков

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