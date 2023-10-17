ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Загрязняющий платит, но не тем, кто страдает

Если в Эстонии основными плательщиками экологических сборов за загрязнение являются сланцевые предприятия, работающие в Ида-Вирумаа, логично и справедливо, чтобы большая часть этих денег была потрачена на улучшение природной и жизненной среды в Ида-Вирумаа. Но на самом деле это далеко не так.

Понятно, что экологический ущерб и связанные с ним воздействия не ограничиваются границами уездов. Поэтому неправильно требовать, чтобы все деньги, собранные в виде налогов на загрязнение, тратились здесь. Но если до Ида-Вирумаа доходит менее десяти процентов, то это распределение явно искажено.

Это понимал и предыдущий министр окружающей среды Мадис Каллас, который предложил законопроект, который удвоил бы долю, получаемую Ида-Вирумаа. "Ида-Вирумаа больше всего страдает от экологической нагрузки. Это должно быть достойно и справедливо компенсировано", прозвучала вполне разумная позиция Калласа.