ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Загрязняющий платит, но не тем, кто страдает

Принцип, согласно которому загрязняющий должен заплатить за причиненный ущерб, верен на 100 процентов. Однако так же было бы правильно, если бы он платил тем, кто из-за этого страдает.
Если в Эстонии основными плательщиками экологических сборов за загрязнение являются сланцевые предприятия, работающие в Ида-Вирумаа, логично и справедливо, чтобы большая часть этих денег была потрачена на улучшение природной и жизненной среды в Ида-Вирумаа. Но на самом деле это далеко не так.
Понятно, что экологический ущерб и связанные с ним воздействия не ограничиваются границами уездов. Поэтому неправильно требовать, чтобы все деньги, собранные в виде налогов на загрязнение, тратились здесь. Но если до Ида-Вирумаа доходит менее десяти процентов, то это распределение явно искажено.
Это понимал и предыдущий министр окружающей среды Мадис Каллас, который предложил законопроект, который удвоил бы долю, получаемую Ида-Вирумаа. "Ида-Вирумаа больше всего страдает от экологической нагрузки. Это должно быть достойно и справедливо компенсировано", прозвучала вполне разумная позиция Калласа.
К сожалению, это его предложение поддержки не нашло. Его Социал-демократическая партия не требовала включения этого пункта в коалиционное соглашение так же страстно, как некоторые другие поправки или дополнения к законам. Партию реформ и "Eesti 200", очевидно, не волновало, что их кандидаты обещали жителям Ида-Вирумаа перед выборами. В то же время лидеры этих партий также не сказали своим однопартийцам, баллотировавшимся здесь, когда выставляли на прилавок свои обещания, мол, это глупые разговоры, прекращайте их...