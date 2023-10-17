Повышение налогов на загрязнение ослабит конкурентоспособность ида-вируских предприятий

Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро объяснил, что величина ежегодного повышения ставок налогов на загрязняющие вещества исходит из влияния на окружающую среду и опасности загрязняющих веществ, а также из необходимости уменьшить их попадание в окружающую среду. По мнению входящего в ряды "Eesti 200" Таро, повышение могло бы быть еще большим. "Похоже, что предусмотренное в проекте повышение ставок налогов на загрязнение не очень амбициозное", - сообщил он, добавив, что более высокие налоги на загрязнение содействуют переходу на более жизнеспособную экономическую модель, мотивируют предприятие использовать, например, более новые технологии и меры по смягчению для обеспечения хорошего состояния окружающей среды.