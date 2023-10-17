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Повышение налогов на загрязнение ослабит конкурентоспособность ида-вируских предприятий

Эрик Гамзеев
, журналист
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Повышение налогов на загрязнение увеличит себестоимость производства масла на Аувереском заводе масел.
Повышение налогов на загрязнение увеличит себестоимость производства масла на Аувереском заводе масел. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Планируемое по инициативе Министерства климата резкое повышение налогов на загрязнение ослабит конкурентоспособность действующих в Ида-Вирумаа сланцевых предприятий, однако не принесет в Ида-Вирумаа больше денег на решение здешних экологических проблем.

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде поддержала на прошлой неделе изменение ставок налога на загрязнение и решила поддержать резкое повышение экологических сборов.

Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро объяснил, что величина ежегодного повышения ставок налогов на загрязняющие вещества исходит из влияния на окружающую среду и опасности загрязняющих веществ, а также из необходимости уменьшить их попадание в окружающую среду. По мнению входящего в ряды "Eesti 200" Таро, повышение могло бы быть еще большим. "Похоже, что предусмотренное в проекте повышение ставок налогов на загрязнение не очень амбициозное", - сообщил он, добавив, что более высокие налоги на загрязнение содействуют переходу на более жизнеспособную экономическую модель, мотивируют предприятие использовать, например, более новые технологии и меры по смягчению для обеспечения хорошего состояния окружающей среды.

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Экономика
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