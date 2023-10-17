Исследование: у 77% продавцов продуктов питания нет плана по сокращению использования упаковки

Эстония выбрала очень гибкий путь реализации общего плана Евросоюза по сокращению использования упаковки, но даже эти мягкие требования выполняются на удивление малым числом предприятий, сказала специсалист ЦУ "Сделаем!" Кади Кенк, сообщает rus.err.

"Весь Евросоюз стремительно движется к отказу от одноразовых упаковок. Новая нормальность - повторное использование, то есть потребление пищи на месте из качественной посуды или продажа еды из возвращаемой клиентом упаковки, что, например, предлагает приложение по заказу еды Wolt", - пояснила Кенк.

Согласно Закону об упаковке, с 1 сентября 2023 года на странице каждой компании, продающей еду и напитки на вынос, должен быть опубликован план действий по сокращению количества одноразовых упаковок.

"Эстония выделяется из стран ЕС тем, что у нас государство не предписывает, что именно нужно делать. Каждая компания может сама выбирать способ постепенного отказа от одноразовой упаковки. Но вместе со свободой приходит и ответственность. То, что закон позволяет выплачивать штраф за халатность, показывает серьезное отношение государства к "Зеленому переходу", - прокомментировала специалист.

В ходе недавнего исследования, проведенного ЦУ "Сделаем!", определили, в какой степени крупнейшие и самые популярные розничные торговцы продуктами питания в Эстонии выполняют требования по сокращению упаковки. Исследование охватывало продуктовые магазины, автозаправочные станции, рестораны, пункты быстрого питания, кафе и развлекательные заведения, а также заведения, которые предлагают только доставку на дом. Результаты показали, что у 77% из них вообще нет плана действий.