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Кая Каллас на конференции в Йыхви: в Ида-Вирумаа у нас три большие цели

Эрик Калда
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Кая Каллас на конференции в Йыхви.
Кая Каллас на конференции в Йыхви. Фото: Матти Кямяря

Премьер-министр Кая Каллас заявила сегодня на конференции «Ида-Вирумаа – возможность, которую опасаются» в Йыхви, что "зеленый переворот" принесет большие перемены в Ида-Вирумаа, но цель – улучшить жизнь здесь.

"В Ида-Вирумаа у нас есть три основные цели: развитие современной экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест и переход на эстоноязычное образование", - сказала она.

По мнению Каллас, человеку свойственно бояться перемен, но они создают новые возможности.

"Я совершенно уверена, что если мы осуществим эти изменения, через несколько лет Ида-Вирумаа станет самым инновационным и самым предприимчивым регионом в Эстонии", - сказала она.

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