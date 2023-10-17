Кая Каллас на конференции в Йыхви: в Ида-Вирумаа у нас три большие цели

"В Ида-Вирумаа у нас есть три основные цели: развитие современной экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест и переход на эстоноязычное образование", - сказала она.

По мнению Каллас, человеку свойственно бояться перемен, но они создают новые возможности.