Кая Каллас на конференции в Йыхви: в Ида-Вирумаа у нас три большие цели

Премьер-министр Кая Каллас заявила сегодня на конференции «Ида-Вирумаа – возможность, которую опасаются» в Йыхви, что "зеленый переворот" принесет большие перемены в Ида-Вирумаа, но цель – улучшить жизнь здесь.
"В Ида-Вирумаа у нас есть три основные цели: развитие современной экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест и переход на эстоноязычное образование", - сказала она.
По мнению Каллас, человеку свойственно бояться перемен, но они создают новые возможности.
"Я совершенно уверена, что если мы осуществим эти изменения, через несколько лет Ида-Вирумаа станет самым инновационным и самым предприимчивым регионом в Эстонии", - сказала она.