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Перед госгмназией Кохтла-Ярве поднят израильский флаг

Эрик Калда
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Израильский флаг перед госгимназией Кохтла-Ярве.
Израильский флаг перед госгимназией Кохтла-Ярве. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Во вторник утром перед государственной гимназией Кохтла-Ярве был поднят израильский флаг.

Там он будет развеваться вместе с флагами Эстонии, Евросоюза, Украины и школы до окончания боевых действий.

«История Ближнего Востока сложна, полна противоречий и разных оттенков серого. Но сегодня в Израиле за несколько дней с обеих сторон убиты сотни людей, а также есть много заложников. Террору нет оправдания.

Преподавая и обучаясь в мультикультурном языковом пространстве Ида-Вирумаа, мы чувствительно относимся к национальным вопросам, но школьная семья Ида-Вирумаа, которая во всех отношениях гуманна и граждански сознательна, осуждает насилие и преступления Хамаса и выражает солидарность с народом Израиля, который защищает свою страну и народ от зла ​​и разрушений", - заявил директор школы Хендрик Агур.

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