Перед госгмназией Кохтла-Ярве поднят израильский флаг

Там он будет развеваться вместе с флагами Эстонии, Евросоюза, Украины и школы до окончания боевых действий.

«История Ближнего Востока сложна, полна противоречий и разных оттенков серого. Но сегодня в Израиле за несколько дней с обеих сторон убиты сотни людей, а также есть много заложников. Террору нет оправдания.