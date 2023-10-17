Перед госгмназией Кохтла-Ярве поднят израильский флаг

Во вторник утром перед государственной гимназией Кохтла-Ярве был поднят израильский флаг.
Там он будет развеваться вместе с флагами Эстонии, Евросоюза, Украины и школы до окончания боевых действий.
«История Ближнего Востока сложна, полна противоречий и разных оттенков серого. Но сегодня в Израиле за несколько дней с обеих сторон убиты сотни людей, а также есть много заложников. Террору нет оправдания.
Преподавая и обучаясь в мультикультурном языковом пространстве Ида-Вирумаа, мы чувствительно относимся к национальным вопросам, но школьная семья Ида-Вирумаа, которая во всех отношениях гуманна и граждански сознательна, осуждает насилие и преступления Хамаса и выражает солидарность с народом Израиля, который защищает свою страну и народ от зла и разрушений", - заявил директор школы Хендрик Агур.