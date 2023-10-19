XXIX Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского стартует в субботу, 21 октября, на сцене концертного дома "Женева" в Нарве и подарит любителям классической музыки краткий, но насыщенный впечатлениями филармонический сезон. Дирижер Нарвского симфонического оркестра и художественный руководитель феcтиваля Анатолий Щура, увековечивая память выдающегося музыканта, не устает находить новые грани для концертов.
Четыре программы симфонической и камерной музыки будут представлены в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Таллинне. Обилие музыкальных юбилеев и памятных дат текущего года нашло отражение в репертуаре предстоящих концертов.
- Хайлайт праздника - 120-летие со дня рождения и 35-летие памяти легендарного маэстро XX века Евгения Мравинского, в сердце которого Нарва и Нарва-Йыэсуу занимали сокровенное место и который на протяжении трех десятилетий находил здесь духовную нишу, - подчеркивает Анатолий Щура. - Концерт-открытие "От классики к неоклассике" выстроит арку оттворений Моцарта к неоклассическим экспериментам Пуленка и Прокофьева, 60- и 70-летие памяти которых чествуется в музыкальном мире.
Смятение богини Дианы, томящейся обетом целомудрия, воплощает Концерт для фортепиано и 18 инструментов "Aubade" Франсиса Пуленка. Солировать будет один из наиболее востребованных пианистов молодого поколения Гинтарас Янушявичус, обладатель Гран-при Шопеновского конкурса в Нарве 2002 года, призер и финалист 15 международных конкурсов.
- Прозвучит судьбоносный для Гинтараса 23-й концерт Моцарта, вызвавший слезы слушателей на международном конкурсе в Монреале в 2004 году, - замечает Анатолий Щура. - Исполним также "Классическую симфонию" Прокофьева - один из ранних в XX веке примеров подражания галантному XVIII веку. Пронизанная изящным моцартовским духом, парадоксально диссонирующая своему времени - году Октябрьской революции в России.
Впечатляющий состав исполнителей
В пятницу, 3 ноября, в "Женеве" и 4 ноября в Кадриоргском дворце в камерной программе можно услышать солистов оркестра "Kymi Sinfonietta" (Финляндия), воспитанника петербургского профессора Александра Станга скрипача Сергея Тютюника и выпускника музыкального университета Карлсруэ и Академии Сибелиуса в Хельсинки виолончелиста Оливера Эрлиха в партнерстве с ведущей эстонской пианисткой Аге Юрикас. Они представят жемчужины камерной музыки Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, юбилей и памятные даты которых получили в этом году глобальный резонанс. В концерте также примет участие солистка Бакинского камерного оркестра Хумай Гаджизаде, исполнив сочинения для альта соло Хайяма Мирзазаде и Анри Вьетана.
В изысканную атмосферу XVIII века
фестиваль вернет слушателя в воскресенье, 12 ноября, когда в "Женеве" прозвучат исполненный красоты и выразительности Скрипичный концерт №5 19-летнего Вольфганга Амадея Моцарта и симфония Йозефа Гайдна "Прощальная" - образец самой изящной забастовки во всей истории протестного движения, которая будет разворачиваться онлайн для гостей вечера. Солирует Майкл Фойл.
Завершат фортепианные вечера
С 16 по 19 ноября в Таллинне, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Нарве пройдут фортепианные вечера украинского пианиста Михаила Диордиева. Выпускник Киевской специальной музыкальной школы им. Н. Лысенко, в настоящее время студент Национальной музыкальной академии Украины и Университета музыки и театра Граца (Австрия).
В первой части слушатели познакомятся с новейшими сочинениями современных украинских и австрийских композиторов. Вторую часть составят шедевры романтического репертуара. В честь 150-летия со дня рождения С. Рахманинова прозвучит этюд-картина ля-минор соч. 39 - последнего из цикла, созданного перед пожизненной эмиграцией. Завершит финальный концерт масштабная соната-фантазия Ференца Листа "По прочтении Данте".
Вечера классической музыки
- В субботу, 21 октября, в нарвской "Женеве" выступит Нарвский симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры. Солист - прославленный пианист из Литвы Гинтарас Янушявичус.
- В пятницу, 3 ноября, в "Женеве" и в субботу, 4 ноября, в зале Кадриоргского дворца в Таллинне - камерная программа с впечатляющим интернациональным составом исполнителей.
- В воскресенье, 12 ноября, в "Женеве" выступят британский скрипач Майкл Фойл и камерный состав Нарвского симфонического оркестра.
- С 16 по 19 ноября в Таллинне, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Нарве - фортепианные вечера украинского пианиста Михаила Диордиева, которые поставят красивую точку в фестивале.