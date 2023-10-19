Фестиваль Мравинского стартует в субботу

Четыре программы симфонической и камерной музыки будут представлены в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Таллинне. Обилие музыкальных юбилеев и памятных дат текущего года нашло отражение в репертуаре предстоящих концертов.

- Хайлайт праздника - 120-летие со дня рождения и 35-летие памяти легендарного маэстро XX века Евгения Мравинского, в сердце которого Нарва и Нарва-Йыэсуу занимали сокровенное место и который на протяжении трех десятилетий находил здесь духовную нишу, - подчеркивает Анатолий Щура. - Концерт-открытие "От классики к неоклассике" выстроит арку оттворений Моцарта к неоклассическим экспериментам Пуленка и Прокофьева, 60- и 70-летие памяти которых чествуется в музыкальном мире.

Смятение богини Дианы, томящейся обетом целомудрия, воплощает Концерт для фортепиано и 18 инструментов "Aubade" Франсиса Пуленка. Солировать будет один из наиболее востребованных пианистов молодого поколения Гинтарас Янушявичус, обладатель Гран-при Шопеновского конкурса в Нарве 2002 года, призер и финалист 15 международных конкурсов.

- Прозвучит судьбоносный для Гинтараса 23-й концерт Моцарта, вызвавший слезы слушателей на международном конкурсе в Монреале в 2004 году, - замечает Анатолий Щура. - Исполним также "Классическую симфонию" Прокофьева - один из ранних в XX веке примеров подражания галантному XVIII веку. Пронизанная изящным моцартовским духом, парадоксально диссонирующая своему времени - году Октябрьской революции в России.

Впечатляющий состав исполнителей