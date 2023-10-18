Приговор обвиняемым в убийстве под Ийзаку остался неизмененным

Все обвиняемые, прокуратура и потерпевший подали апелляционную жалобу на решение уездного суда в Тартуский окружной суд. В апелляции прокуратура просила отменить денежное наказание Андреса Пуллата и наказать его тюремным заключением.

Инге Пуллат и Андрес Пуллат в своих апелляциях просили снять с них обвинения. Айво Волошин просил смягчить назначенный ему срок наказания, то есть не более 4 лет лишения свободы.

Потерпевшая просила арестовать Инге Пуллат и наказать Андреса Пуллата годом тюремного заключения.

Вируский уездный суд весной приговорил Пуллат к лишению свободы на 16 лет, Волошина - на семь лет. Андреса Пуллата приговорили к денежному наказанию в размере 2580 евро.

Проживавшая на хуторе Лиллемяэ в Йыуга Алутагузеской волости Майе Сяэр пропала 2 ноября 2021 года. Вскоре полиция задержала в качестве подозреваемых племянницу матери Майе - Инге Пуллат (64), ее сына Андреса Пуллата (43) и проживавшего вместе с ними подопечного Айво Волошина (27). В соответствии с обвинением, Инге Пуллат не смирилась с тем, что ей не удалось с помощью поддельного завещания отобрать у Майе материнский дом.