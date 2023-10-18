Приговор обвиняемым в убийстве под Ийзаку остался неизмененным

Тартуский окружной суд оставил без изменения решение Вируского уездного суда от 16 марта с.г., которым Инге Пуллат признана виновной в убийстве и осквернении трупа, Айво Волошину - за убийство, физическое насилие и осквернение трупа, а Андресу Пуллат - за осквернение трупа. осквернение трупа. Cуд отклонил все поступившие апелляционные жалобы.
Все обвиняемые, прокуратура и потерпевший подали апелляционную жалобу на решение уездного суда в Тартуский окружной суд. В апелляции прокуратура просила отменить денежное наказание Андреса Пуллата и наказать его тюремным заключением.
Инге Пуллат и Андрес Пуллат в своих апелляциях просили снять с них обвинения. Айво Волошин просил смягчить назначенный ему срок наказания, то есть не более 4 лет лишения свободы.
Потерпевшая просила арестовать Инге Пуллат и наказать Андреса Пуллата годом тюремного заключения.
Вируский уездный суд весной приговорил Пуллат к лишению свободы на 16 лет, Волошина - на семь лет. Андреса Пуллата приговорили к денежному наказанию в размере 2580 евро.
Проживавшая на хуторе Лиллемяэ в Йыуга Алутагузеской волости Майе Сяэр пропала 2 ноября 2021 года. Вскоре полиция задержала в качестве подозреваемых племянницу матери Майе - Инге Пуллат (64), ее сына Андреса Пуллата (43) и проживавшего вместе с ними подопечного Айво Волошина (27). В соответствии с обвинением, Инге Пуллат не смирилась с тем, что ей не удалось с помощью поддельного завещания отобрать у Майе материнский дом.
Следствие установило, что в 2021 году в День поминовения усопших жители Пярнумаа Инге Пуллат и Айво Волошин прибыли вечером на хутор Лиллемяэ, предварительно договорившись, что Волошин убьет Майе, а Пуллат будет караулить на улице, чтобы никто их не застал. Волошин вошел в дом и задушил Майе. Из обвинения следует, что труп Майе погрузили в машину, из дома забрали также показавшиеся ценными вещи, кур и собаку, и на следующий день уехали на хутор Инге Пуллат в Пярнумаа. Перед этим по банковской карточке Майе попытались снять в ийзакуском банкомате деньги, но сделать это не удалось.
Через два дня после убийства тело завернули в зеленый грузовой тент и выбросили в канаву в пярнумааском лесу.
Тогда в происшедшее посвятили также сына Инге - Андреса Пуллата - и вместе с ним пришли к выводу, что труп вывезен в плохое место. Они снова съездили туда, погрузили труп в машину, перевезли его в другое место и выбросили в другую канаву.
Но и на этом не успокоились и в конце концов вывезли труп в Вильяндимаа, где утопили его в старом колодце в волости Пыхья-Сакала. Чтобы труп не было видно, его придавили тяжелым бревном и камнем, и тело скрылось под водой.
Местоположение трупа указал полицейским Андрес Пуллат, признавшийся тогда в преступлении, но позднее отрицавший это.