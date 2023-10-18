Ситуация с пропавшим серфером ⟩ У полиции пока нет официальной информации об обнаруженном в России теле мужчины

- Мы не можем еще, к сожалению, прокомментировать или подтвердить эти детали, ведь тело обнаружили на российской стороне и установление личности потребует еще времени. Как только мы получим официальную информацию, которой можно будет поделиться, так сразу же сделаем это, - сообщила пресс-представитель Идаской префектуры Пирьо Нейссаар.

В прошлую субботу вечером центр тревоги получил сообщение, что в Нарва-Йыэсуу пропал отправившийся на серфинг мужчина. Полиция начала поиск, к которому привлекли волонтеров, спасателей, пограничный патруль, морское бюро и авиаотряд. Поиск продолжался сутки, был проверен берег, искали в море и с воздуха. К вечеру в воскресенье, к сожалению, пропавший не был найден и сейчас активные поиски прекращены.

Председатель Нарва-Йыэсууского яхт-клуба Анатолий Иванов сказал русскому "Delfi", что, насколько ему известно, море вынесло тело на берег на российской стороне. Иванов добавил, что погибший был одет в костюм для серфинга и, насколько известно, другие серферы в последнее время не пропадали.