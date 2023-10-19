Эрик Гамзеев: Чрезмерный зеленый активизм чреват эффектом бумеранга

Решение Государственного суда приостановить строительство завода масел "Eesti Energia" в Аувере имеет несколько последствий. Городская управа Нарва-Йыэсуу надеется, правда, как можно скорее исправить ошибки в оценке воздействия на окружающую среду, которые дали Госсуду основание приостановить выданное много лет назад разрешение на строительство. Но это не значит, что движение зеленых активистов, окрыленное первой победой, не выступит с новыми исками.

Одним из последствий является то, что предприятие, возводящее завод масел стоимостью 350 миллионов евро, который уже почти готов, потеряет деньги. Известно, что это предприятие "Eesti Energia", принадлежащее эстонскому государству. Каждый день задержки завершения строительства завода означает, что не будет ни продукции для продажи, ни поступления денег в казну. Также отдельный вопрос, какие запутанные узлы юридических споров со строителями, поставщиками оборудования и другими сторонами необходимо будет распутывать и во сколько это, в свою очередь, обойдется.