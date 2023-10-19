Эрик Гамзеев: Чрезмерный зеленый активизм чреват эффектом бумеранга

Как можно повернуть экономику Эстонии к росту в ситуации, когда государство повышает налоги, геополитические риски сопровождаются более высокими процентными ставками по кредитам, существует много вопросов относительно надежности энергоснабжения и цен, а у небольших групп по интересам в принципе имеется возможность притормозить строительство любого нового промышленного предприятия?
Решение Государственного суда приостановить строительство завода масел "Eesti Energia" в Аувере имеет несколько последствий. Городская управа Нарва-Йыэсуу надеется, правда, как можно скорее исправить ошибки в оценке воздействия на окружающую среду, которые дали Госсуду основание приостановить выданное много лет назад разрешение на строительство. Но это не значит, что движение зеленых активистов, окрыленное первой победой, не выступит с новыми исками.
Одним из последствий является то, что предприятие, возводящее завод масел стоимостью 350 миллионов евро, который уже почти готов, потеряет деньги. Известно, что это предприятие "Eesti Energia", принадлежащее эстонскому государству. Каждый день задержки завершения строительства завода означает, что не будет ни продукции для продажи, ни поступления денег в казну. Также отдельный вопрос, какие запутанные узлы юридических споров со строителями, поставщиками оборудования и другими сторонами необходимо будет распутывать и во сколько это, в свою очередь, обойдется.
Однако приостановка строительства завода масел - это очередной социально-экономический удар по Ида-Вирумаа, которых и без того было немало в последние годы из-за европейской климатической политики. Если новый завод по производству масел не заработает в запланированные сроки, то и сланец не понадобится. Потребность завода составляет около двух миллионов тонн в год. Хотя использование сланца в производстве электроэнергии резко сократилось, "Eesti Energia" держит часть шахтеров на работе именно потому, что они понадобятся, когда заработает новый завод масел. Если это будет отложено на неопределенный срок, этих шахтеров придется сократить. Безработица в Ида-Вирумаа, как известно, уже является самой высокой в стране и превышает 12 процентов.
А зарплаты шахтеров выше средних по Эстонии. Если сланца будут добывать меньше, налоговые поступления как в государственный, так и в местные бюджеты сократятся.
Уже несколько лет правительство посылает Ида-Вирумаа сигналы, мол, не переживайте и не ворчите - в распоряжении Эстонии имеется фонд справедливого перехода, с помощью которого в Ида-Вирумаа будут созданы новые высокооплачиваемые рабочие места взамен исчезнувших. В этом фонде 340 миллионов евро. Для сравнения: только в прошлом году три действующих в Ида-Вирумаа сланцевых предприятия заплатили государству почти в два раза больше экологических платежей - примерно 670 миллионов евро.
"Чрезмерный зеленый активизм может вызвать обратную реакцию, и тогда легко может случиться так, что в какой-то момент маятник качнется в другую крайность, когда даже разумные шаги по защите окружающей среды уже не найдут более широкой поддержки в обществе".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Однако члены правительства и Рийгикогу также признают, что интерес к использованию средств фонда справедливого перехода меньше, чем ожидалось. Одна из причин заключается в том, что разработка правил использования денег затянулась, а бюрократическая волокита скорее отталкивает, чем привлекает. Из-за геополитических рисков интерес к инвестициям в Эстонию уже снизился, а процентные ставки по займам высоки. Если теперь усилится и реальная опасность того, что создание любого нового предприятия может столкнуться с судебными исками со стороны противостоящих этому групп по интересам, то это может и вовсе свести на нет интерес предпринимателей.
Это касается не только завода масел. Вспомним неудавшуюся попытку построить целлюлозный завод в Тарту или противостояние строительству ветряных парков. Поддержку из фонда справедливого перехода получают только, так сказать, свободные от ископаемого топлива предприятия, но ведь, к примеру, завод по производству магнитов, один из немногих уже получивших поддержку из этого фонда, будет заниматься не выращиванием органической моркови. Это будет настоящее химпроизводство, и невозможно предугадать, кто и в какой момент начнет это оспаривать.
Некоторые предприниматели больше не осмеливаются инвестировать также в туризм. Большому количеству туристов приходится использовать самолеты, корабли, чтобы добраться сюда, что также оказывает сильное воздействие на окружающую среду. Однако исключительно за счет обслуживания отдельных искателей приключений, которым нравятся длительные велосипедные походы, здешние отели и туристические хутора выжить не смогли бы.
Премьер-министр Кая Каллас неоднократно подчеркивала, что преимущество Ида-Вирумаа в том, что местные люди не так сильно противятся созданию новых производств, как во многих других уголках Эстонии. Как показывает недавняя история с заводом масел, это не имеет никакого значения. Даже если местные жители не против, в каком-нибудь другом месте непременно найдутся группы по интересам, которые знают, что лучше для местных, и подадут иски в суд.
Бывший премьер-министр и бывший член Европейской счетной палаты Юхан Партс недавно колоритно рассказывал на конференции "VKG" о том, как юридический активизм радикальных экологических движений стал новой отраслью экономики.
Правовые акты, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в связи с зеленым поворотом, предоставляют все больше возможностей для оспаривания в судах практически любой предпринимательской деятельности.
В то же время в ряде европейских стран, которые были пионерами зеленого поворота, все чаще стали звучать предложения о том, что его следует немного замедлить. Люди чувствуют, что экономика начинает все больше страдать, рабочие места исчезают, и они не согласны платить такую высокую цену из собственного кармана за слишком быстрый поворот. Особенно в ситуации, когда конкуренты в других крупных странах движутся в этом направлении гораздо более умеренным темпом.
Если на ралли-автомобиле Отта Тянака установить ограничение скорости 90 км/ч, а на машинах его конкурентов этого не сделать, вероятность того, что он выиграет "Ралли Эстонии", будет близка к нулю. Для этого всем остальным пришлось бы вылететь в кювет и сойти с дистанции.
Движение к более рачительной и экологически чистой экономике является естественным путем и, вероятно, поддерживается большинством здравомыслящих людей. Но если это будет происходить таким образом, что ставятся под угрозу общее благосостояние и надежность энергоснабжения, то неизбежно вызовет протест.
Чрезмерный зеленый активизм может вызвать обратную реакцию, и тогда легко может случиться так, что в какой-то момент маятник качнется в другую крайность, когда даже разумные шаги по защите окружающей среды уже не найдут более широкой поддержки в обществе.