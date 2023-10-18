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В Нарве маленький ребенок оказался в западне в квартире

Эрик Калда
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Дверь с замком. Иллюстративное фото.
Дверь с замком. Иллюстративное фото. Фото: unknown

Во вторник вечером спасатели выезжали на помощь в квартирный дом на Таллиннском шоссе в городе Нарва.

В одной из квартир сломался дверной замок и невозможно было открыть дверь, а в квартире находился один маленький ребенок.

Спасатели проникли в квартиру через эвакуационный люк и открыли дверь. С ребенком все было в порядке.

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