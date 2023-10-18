В Нарве маленький ребенок оказался в западне в квартире

Северное побережьеНовостиВ Нарве маленький ребенок оказался в западне в квартиреЭрик Калда18 октября 2023, 14:03FacebookComments Дверь с замком. Иллюстративное фото. Фото: unknownВо вторник вечером спасатели выезжали на помощь в квартирный дом на Таллиннском шоссе в городе Нарва.В одной из квартир сломался дверной замок и невозможно было открыть дверь, а в квартире находился один маленький ребенок.Спасатели проникли в квартиру через эвакуационный люк и открыли дверь. С ребенком все было в порядке.FacebookComments Ключевые слова спасателиНарванарвеТаллиннском Pекомендуем