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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему у вас нет веры в представителя правительства в Ида-Вирумаа?

Северное побережье
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Юри Ратас
Юри Ратас Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Бывший председатель Центристской партии, вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас на состоявшейся в Йыхви конференции на тему Ида-Вирумаа критиковал ида-вирускую политику правительства.

ЮРИ РАТАС:

- Я не особо верю в представителя правительства в Ида-Вирумаа, ведь укрепляющие экономику региона решения должна принимать нынешняя коалиция. К сожалению, руководимое Партией реформ правительство повернулось спиной к региону и не в состоянии даже найти применение сотням миллионов евро из фонда справедливого перехода.

Государство возвращает в Ида-Вирумаа слишком малую долю налогов на ресурсы. Государство должно также предпринять шаги, чтобы привлечь в Ида-Вирумаа крупные инвестиции. В этой области мы конкурируем со всей Европой, где обычной практикой является содействие созданию рабочих мест посредством финансовой поддержки. Нынешнее правительство не делало шагов для этого.

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