ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему у вас нет веры в представителя правительства в Ида-Вирумаа?

- Я не особо верю в представителя правительства в Ида-Вирумаа, ведь укрепляющие экономику региона решения должна принимать нынешняя коалиция. К сожалению, руководимое Партией реформ правительство повернулось спиной к региону и не в состоянии даже найти применение сотням миллионов евро из фонда справедливого перехода.

Государство возвращает в Ида-Вирумаа слишком малую долю налогов на ресурсы. Государство должно также предпринять шаги, чтобы привлечь в Ида-Вирумаа крупные инвестиции. В этой области мы конкурируем со всей Европой, где обычной практикой является содействие созданию рабочих мест посредством финансовой поддержки. Нынешнее правительство не делало шагов для этого.