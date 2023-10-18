ДЕЛО PORTO FRANCO ⟩ Харьюский уездный суд оправдал Центристcкую партию, Хиллара Тедера и Михаила Корба

Суд также обязал государство выплатить в пользу подсудимых тысячи евро в качестве судебных издержек. Судебный процесс длился полтора года, пишет "Postimees".

Судья Айме Ивансон заявила в зале суда, что вина подсудимых не была доказана. Суд не установил, что пожертвование Тедера является ответной услугой Корбу за влияние на мэра Таллинна Михаила Кылварта. По оценке судьи, речь идет о предположении без убедительных доказательств, поэтому вынести обвинительный приговор невозможно.

По словам судьи, доказательств, что Корб вообще мог влиять на Кылварта, тоже нет. Как отметила Ивансон, в структуре управления Центристской партии Корб не имел влияния на вышестоящее руководство, в том числе на Кылварта как на члена правления.

Подсудимым возместят расходы на адвокатов: Тедеру выплатят 166 000 евро, Корбу – почти 50 000 и Центристской партии – 54 000. Однако в качестве компенсации Корб не получит зарплату члена Рийгикогу за четыре года.

Судебное решение еще не вступило в силу, Госпрокуратура может оспорить его в Таллиннском окружном суде.

В июне в ходе судебных прений государственный прокурор Таави Перн потребовал для Хиллара Тедера полтора года реального заключения, а для Михаила Корба — одного года и трех месяцев условно и испытательным сроком в два года. Для Центристской партии госпрокурор потребовал денежного штрафа в размере 750 000 евро и конфискации пожертвованных Хилларом Тедером 12 000 евро.