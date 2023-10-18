Министр обосновала выход государства из Кренгольмского проекта войной в Украине

Министр культуры Хейди Пурга заявила в среду в ответ на запрос в Рийгикогу, что государство решило выйти из состава учредителей ЦУ "Кренгольмский культурный квартал", сославшись на войну в Украине.
«В поданной в Рийгикогу заявке важным фактором для Кренгольмского квартала был туристический потенциал петербургского региона с населением более 10 миллионов человек. На данный момент этот план потерял свою реальность и в ближайшее время как мы понимаем, не будет реализован ни в каких масштабах. Это значит, что в изменившейся ситуации с безопасностью для Кренгольмского культурного квартала нужен новоый бизнес-план. А это значит, в свою очередь, что государство не может участвовать в создании целевого учреждения на данный момент», — сказала Пурга.
Однако, по словам министра, решение Рийгикогу выделить деньги на культурные объекты государственного значения, в том числе на проект развития Кренгольма, не связано с участием министерства в ЦУ. «Если Рийгикогу внес объект в список объектов государственного значения, то гарантированно найдутся деньги на его развитие. Мы несомненно и определенно поддерживаем реализацию идеи Кренгольмский культурный квартал в Нарве, и мы по-прежнему считаем очень важным приведение в порядок Кренгольмский квартал как памятник культуры и развитие культурного квартала и тем самым способствовать развитию культурной жизни в этом регионе", - сказала Пурга.