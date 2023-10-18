Министр обосновала выход государства из Кренгольмского проекта войной в Украине

«В поданной в Рийгикогу заявке важным фактором для Кренгольмского квартала был туристический потенциал петербургского региона с населением более 10 миллионов человек. На данный момент этот план потерял свою реальность и в ближайшее время как мы понимаем, не будет реализован ни в каких масштабах. Это значит, что в изменившейся ситуации с безопасностью для Кренгольмского культурного квартала нужен новоый бизнес-план. А это значит, в свою очередь, что государство не может участвовать в создании целевого учреждения на данный момент», — сказала Пурга.