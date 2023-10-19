ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В поисках работы для представителя правительства в Ида-Вирумаа

Интересная ситуация сложилась нынче с назначенным на должность на прошлой неделе представителем правительства в Ида-Вирумаа Яанусом Пурга. Правительство хоть и назначило после полугодовых раздумий своего представителя, однако конкретных обязанностей для этой должности не знают до сих пор ни правительство, ни сам Пурга.
Исходя из происходящих и предстоящих в уезде больших перемен в различных областях деятельности, правительство вновь и вновь говорит об Ида-Вирумаа и его интересах в целом. К сожалению, если мы посмотрим на тренды последних лет, то на местах не особо заметны институты или люди, которые были бы в состоянии видеть региональные интересы в целом, а также имели бы какие-то возможности действовать в данном направлении. Мы по-прежнему видим, как в том или другом самоуправлении реформа образования пускает пузыри, но, несмотря на это, в данной сфере не ищут сотрудничества с соседями. Относительно сланцевой промышленности у государства имеются большие, хотя и довольно туманные планы. Отрицать, что это касается очень значительной части жителей уезда, было бы не просто глупостью, а настоящей дуростью. Здравоохранение, культура, спорт тоже могли бы больше стремиться к общеуездному сотрудничеству. К сожалению, Ида-Вирумааский союз самоуправлений не стал настоящим капитаном, управляющим кораблем интересов уезда.
Представитель правительства мог бы стать тем, кто будет искать по возможности эффективные решения уездных и региональных проблем в различных областях деятельности в сотрудничестве с их специалистами и ответственными лицами, а также излагать эти решения правительству. От этого может быть помощь с учетом того обстоятельства, что правительства уже десятки лет безуспешно ищут ответ на вопрос, что же государство должно делать в Ида-Вирумаа.