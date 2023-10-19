ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В поисках работы для представителя правительства в Ида-Вирумаа

Исходя из происходящих и предстоящих в уезде больших перемен в различных областях деятельности, правительство вновь и вновь говорит об Ида-Вирумаа и его интересах в целом. К сожалению, если мы посмотрим на тренды последних лет, то на местах не особо заметны институты или люди, которые были бы в состоянии видеть региональные интересы в целом, а также имели бы какие-то возможности действовать в данном направлении. Мы по-прежнему видим, как в том или другом самоуправлении реформа образования пускает пузыри, но, несмотря на это, в данной сфере не ищут сотрудничества с соседями. Относительно сланцевой промышленности у государства имеются большие, хотя и довольно туманные планы. Отрицать, что это касается очень значительной части жителей уезда, было бы не просто глупостью, а настоящей дуростью. Здравоохранение, культура, спорт тоже могли бы больше стремиться к общеуездному сотрудничеству. К сожалению, Ида-Вирумааский союз самоуправлений не стал настоящим капитаном, управляющим кораблем интересов уезда.